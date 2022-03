Lidia Buble dezvăluie motivele pentru care a luat o pauză de la rețelele de socializare: „Mă simțeam foarte obosită”

În urmă cu două săptămâni, fanii Lidiei Buble au fost surprinși, dar și îngrijorați atunci când au observat că artista și-a șters toate imaginile de pe contul personal de Instagram, iar fotografia de profil a fost înlocuită cu un fundal complet negru, cei mai mulți gândindu-se că ar trece printr-un moment dificil.

La acea vreme, Lidia Buble nu a făcut declarații cu privire la motivul din spatele alegerii de a lipsi de pe rețelele de socializare. Însă, artista a fost invitată recent la Morning ZU, acolo unde a cântat noua ei piesă, „Draga mea.” Cântăreața a vorbit în cadrul matinalului despre perioada în care nu a fost activă în mediul online. De asemenea, Lidia Buble a surprins și cu o schimbare neașteptată de look. Ea a renunțat la părul blond, iar acum este vopsită într-o nuanță închisă de șaten.

„Un milion și aproape jumătate de prieteni care mă urmăresc pe Instagram și le mulțumesc foarte mult că sunt acolo. E adevărat că am lipsit două sau trei săptămâni. Contul nu a fost spart. Am făcut o cură de detoxifiere de tot ce înseamnă rețelele de socializare, am simțit nevoia. Am șters tot și pentru că mi-am făcut schimbarea asta de look, nu mă mai regăseam în fata aceea blondă și am vrut să fac o schimbare, cred că mi-a fost de fapt dor de Lidiuța de acum aproape zece ani.”