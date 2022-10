Leonard Miron și partenerul lui, Miguel, au împlinit 22 de ani de relație. Ce anunț a făcut fostul prezentator TV

Leonard Miron și partenerul lui de viață, Miguel Gonzales de la Fuente, au împlinit 22 de ani de relație. Fostul prezentator TVR a făcut o serie de dezvăluiri despre povestea lor de dragoste.

Leonard Miron și partenerul lui de viață au o relație solidă care durează deja de multă vreme. Fostul prezentator TV a făcut o confesiune surprinzătoare, și anume faptul că el și Miguel au uitat de aniversarea a 22 de ani de când formează un cuplu. Leonard Miron a povestit și care este decizia pe care au luat-o cu privire la relația lor.

„Ne-am decis să schimbăm puțin felul în care eu și Miguel ne petrecem timpul liber. Eram în Madrid acum aproape o lună, luam masa într-un restaurant și discutam ce aveam noi de făcut săptămâna viitoare și am zis: „Aoleu, când e aniversarea noastră” și amândoi am avut așa un moment de tăcere și am realizat că amândoi am uitat că în acea seară era aniversarea a 22 de ani de când suntem împreună”, a declarat Leonard Miron la Antena Stars, potrivit spynews.ro.