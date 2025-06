Laura Cosoi, petrecere specială pentru fiicele ei. Ce alt eveniment important a mai sărbătorit actrița: „Aceste momente contează enorm”

Laura Cosoi a avut parte de o zi de sărbătoare în familia ei. Actrița a organizat o petrecere pe cinste pentru fiicele ei, Rita, Vera și Lara, care sunt născute toate în perioada verii. Cu ocazia asta, vedeta a mai avut un motiv de bucurie, și anume tăierea moțului fetiței sale, Aida.

Pe Instagram, Laura Cosoi a împărtășit cu fanii un video prin care le arată acestora cum a decurs petrecerea organizată pentru fiicele ei. Actrița a fost atentă ca fiecare detaliu să fie pus la punct, iar fetițele ei să se bucure de un eveniment de vis.

„Mă bucur că am păstrat obiceiul de a aniversa fetele împreună, toate născute vara. Anul acesta a fost și mai special: Aida împlinește luna viitoare un an și am marcat și tăierea moțului alături de nași, familie şi prieteni dragi, chiar și veniți de departe. Aceste momente contează enorm, mai ales după pierderea părinților – prezenţa și căldura celor dragi dau și mai mult sens fiecărei clipe. Am împodobit totul cu baloane şi accente feminine, am avut pictură și tatuaje pentru copii, tort personalizat și bunătăți. Petrecerea a fost ca un vis al unei nopți de vară și sunt recunoscătoare că am reușit să adunăm laolaltă suflete frumoase și pline de iubire. La mulți ani, Rita, Vera, Lara și Aida! „Ziua surorilor” e plină de sens, împlinire și iubire pură. Ce mare binecuvântare sunteți voi – bogăția și sufletul vieții noastre! Vă iubim şi vă dorim o copilărie luminată și plină de zâmbete!”, a scris Laura Cosoi.