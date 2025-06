Răzvan Fodor a împlinit 50 de ani. Ce mesaj inedit i-a transmis public soția lui, Irina: „Oare la ce vârstă se maturizează, totuși, bărbații?”

Irina și Răzvan Fodor formează un cuplu durabil în peisajul showbiz-ului din România, având o familie superbă alături de fiica lor, Diana. Cei doi sunt căsătoriți de 14 ani, iar acum actorul a oferit câteva detalii inedite despre planurile sale pentru această vară.

Răzvan Fodor a împlinit 50 de ani, iar soția lui, Irina, nu a ratat ocazia de a-i transmite public un mesaj special.

„50, puștiule. Ce număr serios, așa-i? Practic, n-are nici o legătură cu tine.

Ba, ca să te citez, în unele cazuri, pare că de abia ți s-a închis fontanela. (Știi tu la ce glume mă refer)

Păi… ce să spun? După jumătate de secol, nu s-a schimbat nimic! (Oare la ce vârstă se maturizează, totuși, bărbații?)

Dar mă bucur că nu s-a schimbat. Mă bucur că putem să râdem în continuare ca doi idioți din cele mai mărunte lucruri, că putem să ne luăm peste picior fără urmă de răutate, că putem să ne entuziasmăm ca doi copii când ni se pare că avem un plan bun, că putem să greșim și să reparăm, să iubim și să iertăm.

Să știi că am glumit cu maturizarea și responsabilitatea. De fapt, tu ești responsabil de unul dintre cele mai importante lucruri din casa și familia noastră: umorul. Dacă nu ar fi fost cineva care să se ocupe serios de treaba asta, am fi fost pierduți.

De ziua ta, îți fac o promisiune: și în viața asta, și în alte vieți, o să tot găsesc drumul către tine. Deocamdată, până pe la 100 de ani, o să te iubesc de or să îți sară siguranțele.

La mulți ani, iubirea mea! Să tot fie ani mulți, fericiți, sănătoși, cu iubire, cu râsete din belșug și cu mult bine!”, a transmis Irina pe conturile de socializare.