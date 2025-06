Laura Cosoi, petrecere în avans pentru fiica cea mică! Alegerea Aidei de pe tăviță a stârnit reacții: „Va face bani din…”

Laura Cosoi, mamă dedicată și actriță îndrăgită, a ales să marcheze într-un mod aparte aniversarea mezinei familiei. Aida, cea mai mică dintre cele patru fiice ale sale, a fost sărbătorită în avans, chiar dacă împlinește un an abia la sfârșitul lunii iulie. Tăierea moțului a fost momentul central al petrecerii, o reuniune caldă în care s-au adunat rude, prieteni apropiați și nașii micuței.

Vedeta, mereu apropiată de fani, a oferit detalii despre obiectele alese de Aida de pe tăviță, simboluri ce par să indice un viitor promițător. „Aida a ales stetoscopul, banii și un pix. Deci cred că va face bani din medicină, asta înseamnă.”, potrivit Cancan.

Laura Cosoi păstrat toate obiectele-simbol și amintirile de la evenimentele importante din viața fiecărei fetițe: „Toate sunt. Am trusoul fiecărei fetițe cu buricul, cu brățara de maternitate, foaia, deci tot, ce au primit la botez, buchetul, florile. Fiecare are trusoul ei.”

Întrebată ce va face cu aceste obiecte, actrița a spus cu emoție: „Absolut da, țin foarte mult la ele. La 18 ani o să le dăruiesc.”

Și din copilăria ei, Laura Cosoi a păstrat câteva lucruri speciale, încărcate de nostalgie: „Poze, mai am niște lucruri: un scaun, o păpușă de când eram eu mică, de când era mama mică chiar.” Deși le-a arătat fetelor sale, recunoaște că acestea nu sunt la fel de atrase de vechile jucării: „Da, dar nu se joacă cu ele. Deci le păstrez cu sfințenie. Am cărți mai multe.”

Pe Instagram, Laura Cosoi a împărtășit cu fanii un video prin care le arată acestora cum a decurs petrecerea organizată pentru fiicele ei. Actrița a fost atentă ca fiecare detaliu să fie pus la punct, iar fetițele ei să se bucure de un eveniment de vis.

„Mă bucur că am păstrat obiceiul de a aniversa fetele împreună, toate născute vara. Anul acesta a fost și mai special: Aida împlinește luna viitoare un an și am marcat și tăierea moțului alături de nași, familie şi prieteni dragi, chiar și veniți de departe. Aceste momente contează enorm, mai ales după pierderea părinților – prezenţa și căldura celor dragi dau și mai mult sens fiecărei clipe. Am împodobit totul cu baloane şi accente feminine, am avut pictură și tatuaje pentru copii, tort personalizat și bunătăți. Petrecerea a fost ca un vis al unei nopți de vară și sunt recunoscătoare că am reușit să adunăm laolaltă suflete frumoase și pline de iubire. La mulți ani, Rita, Vera, Lara și Aida! ‘Ziua surorilor’ e plină de sens, împlinire și iubire pură. Ce mare binecuvântare sunteți voi – bogăția și sufletul vieții noastre! Vă iubim şi vă dorim o copilărie luminată și plină de zâmbete!”, a scris Laura Cosoi.