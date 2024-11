Laura Cosoi, detalii despre problemele de sănătate cu care se confruntă fiicele sale: „Ce zile teribile am avut și nopți”

Laura Cosoi a trecut printr-o perioadă destul de dificilă din cauza problemelor de sănătate ale celor patru fiice ale sale. Trei dintre micuțe au contractat un virus periculos, rotavirusul, care provoacă gastroenterită acută și poate duce la diaree severă, în special la sugari și copii mici. Vedeta a povestit cum a încercat să facă față acestei provocări, fiind o mamă puternică și dedicată.

În această perioadă, Laura a fost alături de fetițele sale – Rita, Vera, Lara și Aida – care au avut parte de simptome neplăcute, chiar și soțul ei, Cosmin Curticăpean, a fost afectat de virus. Perioada a fost extrem de dificilă pentru întreaga familie, dar Laura a continuat să se implice activ în îngrijirea copiilor, menținându-și calmul.

„Nu am mai povestit de mult. Am avut o perioadă agitată. Spun asta legat de fetițele care, pe rând, au luat tot felul de infecții și viruși. Ne luptăm de vreo două săptămâni cu rotavirus. Prima a luat Lara, apoi Cosmin și Vera, Rita spre finalul săptămânii, adică pe la mijlocul săptămânii trecute. Acum sunt bine, totul în grafic, evident regim, știți cum este. Eu și Aida am scăpat. Vă dați seama ce zile teribile am avut și nopți. O perioadă destul de aglomerată. La un moment dat nu mai știam care și cum. Cred că trebuia să-mi fac un grafic. E și greu, dar haios cu copiii”, a povestit Laura Cosoi pe rețelele de socializare.