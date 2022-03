Larisa Iordache, operată de urgență. Cu ce problemă de sănătate se confruntă fosta gimnastă

Larisa Iordache a dezvăluit pe rețelele de socializare că a fost operată de urgență și a dezvăluit și care este problema de sănătate cu care se confruntă.

Larisa Iordache are o relație foarte apropiată cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare și le dezvăluie adesea momentele plăcute, dar și cele mai puțin frumoase din viața ei. Fosta gimnastă a povestit că a fost nevoie să fie operată de urgență și a dezvăluit și motivul.

După problemele pe care le-a avut în ultima perioadă la nivelul membrelor inferioare, acum Larisa Iordache a ajuns să fie operată din cauza unei boli cu care se confruntă de mai mult timp. Fosta gimnastă a stat internată trei zile și a postat o imagine chiar de pe patul de spital, dezvăluind și că urmează să fie externată, dar că va fi nevoită să le mai facă o vizită medicilor peste o lună.

Tot prin intermediul contului de Instagram, Larisa Iordache a vorbit despre problema de sănătate din cauza căreia a ajuns la spital, dezvăluind că este vorba despre o criză renală.

„Am ieșit din spital. Sunt fericită, dar cam amețită. Sunt șocată cât de mult poți să reții în corp serurile care se administrează în spital, sunt umflată la față, mai ales că de trei zile eu nu mănânc nimic. Am și mâinile umflate, picioarele nu-mi mai intră în adidași, dar o să am răbdare cu mine.

Am ajuns în spital pentru că am făcut din nou o criză renală. Și pentru că nu am făcut lucrurile atunci când trebuia, am ajuns iar de urgență la spital. Am fost băgată în operație. Nu grea. Mi s-a montat un stent”, a povestit Larisa Iordache pe InstaStory.