Kylie Jenner a născut o fetiță și are un mesaj emoționant pentru copilul ei

Una dintre cele mai importante știri din showbiz, în acest weekend, vine din partea familiei Kardashian-Jenner și anume: Kylie Jenner a născut o fetiță.

Deși vestea abia acum a ajuns în presa internațională, se pare că data la care Kylie Jenner a născut o fetiță este 1 februarie.

Vestea conform căreia Kylie urmează să devină mamă pentru prima dată a apărut în toamna anului trecut și nu a fost niciodată confirmată de către vedeta de reality show, și nici de către familia acesteia.

Cu toate acestea, absența lui Kylie de pe rețelele de socializare și câteva imagini surprinse de către paparazi au alimentat zvonurile și iată că acestea s-au adeverit.

Kylie Jenner a născut o fetiță, iar tatăl copilului este Travis Scott, iubitul vedetei, un cunoscut rapper, care în trecut a avut și o scurtă relație cu Rihanna.

Kylie Jenner a născut o fetiță și a anunțat importantul eveniment din viața ei prin intermediul unei postări pe Instagram. „Îmi pare rău că v-am ținut în întuneric printre toate zvonurile. Înțeleg că sunteți obișnuiți să vă port cu mine prin toate călătoriile mele. Sarcina mea a fost una pe care am ales să nu o duc în fața lumii întregi. Știam, pentru mine, că am nevoie să mă pregătesc pentru acest rol unic în viață în cel mai pozitiv, nestresant și sănătos mod în care pot. Nu este vorba de un moment de surpriză, nici unul care să implice recompensă financiară. Știam că fetița mea va simți fiecare stres și fiecare emoție așa că am ales să procedez în acest mod pentru mica noastră viață și fericirea noastră”.

♥️ A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 4, 2018 at 12:27pm PST

În afară de această imagine, Kylie a împărtășit cu fanii și un video de 11 minute care documentează întreaga ei perioadă de sărcină, video intitulat sugestiv „Mesaj pentru fiica noastră”. Poți vedea video-ul mai jos.

