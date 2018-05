Kirsten Dunst a devenit mamă pentru prima dată, ea și logodnicul său, Jesse Plemons fiind acum părinții unui băiețel.

O sursă a declarat pentru Peope că atât actrița, cât și bebelușul se simt foarte bine.

Kirsten Dunst a ales un mod special de a confirma că este însărcinată în ianuarie, ea dezvăluind sarcina în lookbook-ul Rodarte. Vestea a venit la aproape un an de la logodna ei cu Jesse Plemons. Cei doi au început să se întâlnească în primăvara anului 2016, când au fost văzuți sărutându-se.

Kirsten declara chiar în urmă cu un an că este pregătită să aibă un copil. „Am ajuns într-o etapă în care mă gândesc că am lucrat de când aveam 3 ani. Este momentul să am copii și să mă liniștesc”, spunea aceasta. Ea a explicat că a început să își dorească un copil după ce s-a născut fina ei, pe care o iubește foarte mult.

