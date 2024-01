Kim Kardashian prezintă realitatea „dureroasă” a unei crize de psoriazis: „Nu știu ce se întâmplă”

Kim Kardashian le-a arătat fanilor realitatea unei crize de psoriazis. Vedeta din „Kardashians” a dezvăluit marți celor 364 de milioane de urmăritori ai săi de pe Instagram că se confruntă în prezent cu o criză cu adevărat „dureroasă” a acestei boli de piele, care provoacă o erupție cutanată cu pete cu mâncărimi și scuame, potrivit Clinicii Mayo.

Kardashian, în vârstă de 43 de ani, a precizat că nu este „sigură” ce a declanșat această erupție, deoarece nu și-a schimbat dieta recent, care a fost și cauza unei alte erupții majore în 2022.

Într-un video separat postat pe Instagram Story, Kardashian a explicat că, deși de obicei are o mică pată pe picior, își poate da seama că erupția se extinde.

În ciuda frustrării sale, fondatoarea SKIMS a încercat să privească partea bună a lucrurilor, subliniind că pata roșie mare seamănă cu o inimă: „Stai, mi se pare mie sau psoriazisul meu are forma unei inimi de Ziua Îndrăgostiților?”, a spus ea, în timp ce făcea zoom pe marcaj. „Norocul meu, am un psoriazis în formă de inimă”, a adăugat ea cu sarcasm.

Kardashian a fost deschisă în legătură cu problema ei cu psoriazisul ei de ani de zile, documentându-și adesea crizele pe rețelele de socializare. De fapt, în 2019, mogulul media a scris un eseu despre boala autoimună pentru site-ul Poosh al surorii sale, Kourtney Kardashian, explicând că a început să prezinte simptome precum artrita la mijlocul anilor 2000.

În timp ce vedeta TV a încercat să își amelioreze simptomele folosind remedii homeopate și injecții ocazionale cu cortizon, ea a dezvăluit recent o altă metodă care a ajutat-o să își domolească crizele.

După ce s-a confruntat cu reacții negative pentru că deține un aparat de bronzat tip solar în biroul ei la începutul acestei luni, CEO-ul Skims a intrat pe X pentru a explica faptul că dispozitivul „ajută cu adevărat” cu boala ei autoimună.

I have psoriasis and it really helps when its bad. But I dont use it too often https://t.co/QuIvUgcZcZ