Kim Kardashian, aspru criticată de Greenpeace: „Își bate joc de o problemă care afectează milioane de oameni”

Organizația de mediu Greenpeace a atacat-o dur pe Kim Kardashian, după ce aceasta a glumit pe tema schimbărilor climatice într-o reclamă pentru brand-ul său, Skims. Vedeta în vârstă de 43 de ani a lansat recent produsul „The Ultimate Nipple Bra', un sutien cu mici proeminențe sub țesătură, ce imită forma mameloanelor.

„Temperatura pământului este din ce în ce mai ridicată. Nivelul mării crește. Straturile de gheață se micșorează. Nu sunt om de știință, dar cred că fiecare își poate folosi abilitățile pentru a ajuta. De aceea, prezint un sutien nou-nouț, cu un sfârc încorporat, astfel încât, indiferent de cât de cald este, tu vei arăta ca și când îți e frig. Unele zile sunt tari, dar sfârcurile astea sunt și mai tari. Și, spre deosebire de aisberguri, acestea nu pleacă nicăieri.”, a spus Kardashian în noua sa reclamă.

Organizația de mediu Greenpeace a reacționat la inițiativa lui Kim, acuzând-o că își bate joc de o problemă care afectează milioane de oameni'.

„Să folosești topirea ghețarilor și creșterea nivelului mării ca pe o glumă pentru a-ți îmbunătăți profitul e o bătaie de joc la adresa unei probleme care afectează viețile a milioane de oameni”, a scris vineri oragnizatia de mediu într-o postare pe Instagram.

Potrivit New York Post, Kardashian a promis că 10% din încasările sutienului vor merge către One Percent for the Planet, o organizație care solicită companiilor să doneze 1% din profitul lor anual pentru cauze de mediu. Însă Greenpeace a susținut că vedeta nu face decât să profite de criza climatică pentru a vinde lenjerie intimă.

„Kim adoptă limbajul activiștilor pentru climă pentru a promova un produs din plastic fabricat din produse petrochimice”, au declarat reprezentanții Greenpeace, care au adăugat că promisiunea lui Kim de a dona profiturile a fost „alarmant de vagă”.

„Acesta este un caz evident de greenwashing. Noua reclamă a lui Kim perpetuează sistemul dăunător bazat pe profit care accelerează criza climatică și distrage atenția de la acțiuni cu un impact mai mare”, au mai spus reprezentanții Greenpeace.

Nu este însă pentru prima oară când vedeta reality show-ului The Kardashians se confruntă cu critici dure. Anul trecut, aceasta a stârnit o adevărată controversă pe rețelele sociale când a vorbit despre etica sa de muncă.

„Am cel mai bun sfat pentru femeile care lucrează în domeniul afacerilor. Mișcă-ți fundul și muncește. Se pare că nimeni nu mai vrea să muncească în ziua de azi”, a spus Kim Kardashian pentru Variety.

Așa cum era de așteptat, această replică nu a fost bine primită de public, mulți acuzând-o pe Kim că averea de care se bucură în prezent nu a fost obținută prin muncă. „De asemenea: naște-te bogat. Chiar ajută”, a scris jurnalista Soledad O’Brien pe Twitter. „Cine nu muncește? Personal, nu cunosc pe nimeni, femeie sau bărbat, care să nu muncească sau care să nu aibă un job”, a comentat o altă persoană. „Cred că dacă ai crescut în Beverly Hills alături de părinți de succes într-un conac mai mic… nimeni nu trebuie să-ți audă părerile despre succes sau etica muncii”, a scris altcineva pe Twitter.

Așteptându-se ca afirmația ei să primească comentarii negative, Kim Kardashian a adăugat:

„Pe cine interesează? Ne concentrăm asupra lucrurilor pozitive. Muncim pe brânci. Dacă asta crezi, atunci îmi pare rău. Pur și simplu nu mai avem energie pentru asta. Nu trebuie să cântăm, să dansăm sau să jucăm. Ne trăim viața – și hey, am reușit. Nu știu ce altceva să îți spun.”

