Kim Kardashian face dezvăluiri despre momentele în care s-a lăsat afectată de criticile la adresa corpului ei

Kim Kardashian își aduce aminte de momentele care „i-au frânt inima”, într-un interviu recent pentru WSJ. Magazine. Deși Kim este obișnuită cu tabloidele, zvonurile și criticile apărute în social media, se pare că nu era pregătită pentru comentariile răutăcioase primite în timpul celor două sarcini, când s-a îngrășat câteva kilograme. „Mi-au schimbat corpul, pielea. Comentariile răutăcioase și comparația cu Shamu mi-au frânt inima pentru o perioadă de timp”, a spus Kim, evidențiind că toată ura i-au afectat nivelul de încredere în sine. Cu toate acestea, fondatoarea KKW Beauty nu s-a oprit din a împărtăși cu fanii săi din social media fotografii needitate în care i se observă problemele cauzate de psoriazis sau celulita.

Kim Kardashian a învățat să ignore comentariile aberante, precum cele care au insinuat că și-ar fi scos câteva coaste pentru a putea îmbrăca rochia Thierry Mugler de la Met Gala de anul acesta. „Nici măcar nu știu dacă este posibil acest lucru”, a declarat Kim. Vorbind despre corp și acceptare, starul din Keeping Up with the Kardashians a adresat și controversa din jurul liniei sale de piese vestimentare modelatoare, numită inițial Kimono, și decizia ei de a schimba numele în urma acuzațiilor că și-a însușit un termen foarte important pentru cultura japoneză: „Ai crede că ne-am gândit ceva mai profund, însă, în mod evident, am avut intenții inofensive.”

În cadrul unui mesaj scris pe Instagram, Kim a explicat că mare parte a succesului ei se datorează relației apropiate pe care o are cu fanii și că a învățat din toate părerile exprimate de aceștia, astfel că va schimba numele colecției: „Brand-urile și produsele mele sunt construite gândindu-mă la diversitate și după multe analize am decis să că voi lansa brand-ul meu Solutionwear cu un nume nou. Vă voi comunica în curând. Vă mulțumesc pentru înțelegere și susținere'.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro