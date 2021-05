Kendall Jenner a mărturisit că își dorește să devină mamă

Kendall Jenner este singura membră a familiei Kardashian-Jenner care încă nu are copii. Însă, lucrurile par să se schimbe în curând. Modelul în vârstă de 25 ani a declarat în clipul de prezentare al ultimului sezon al show-ului Keeping Up With the Kardashian că își dorește să devină mamă.

„Îmi doresc tare mult copii. Și în curând”, a afirmat Kendall Jenner.

În urmă cu doi ani însă, Kendall Jenner a declarat că încă nu este convinsă că își dorește să întemeieze o familie. „În unele zile am impresia că se întâmplă, că îmi doresc copii. Dar în majoritatea zilelor îmi spun că e prea mult”, a mărturisit Jenner pentru E! News.

Între timp, modelul se bucură de cei zece nepoți ai săi. „Este minunat pentru că am toți acești bebeluși cu care mă pot juca, iar apoi îi pot da înapoi.”

Din vara anului trecut, Kendall Jenner are o relație cu jucătorul NBA Devin Booker. Deși țin foarte mult unul la celălalt, niciunul dintre ei nu este pregătit pentru pasul cel mare, a declarat o sursă pentru Us Weekly. „Îi place ritmul în care merg lucrurile în acest moment și nu intenționează să grăbească relația. Nu sunt genul de cuplu care petrece 24/7 împreună. Lui Kendall îi place să aibă timp pentru ea și să fie alături de familie. De asemenea, are un program încărcat din cauza job-ului de model. Îi place să fie ocupată și să nu simtă că ar trebui să fie la dispoziția lui Devin tot timpul”.

Modelul a lansat și un brand de tequila. Aceasta a declarat că a durat patru ani până când produsul a ajuns pe piață și a menționat că deja a câștigat o serie de premii ale industriei băuturilor spirtoase, printre care Best Reposado Tequila în competiția World Tequila Awards și Chairman’s Trophy în cadrul Ultimate Spirits Challenge.

Foto: Arhiva Revistei ELLE