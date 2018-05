Keith Urban cântă despre Nicole Kidman și viața lor sexuală

Piesa „Gemini”, pe care Keith Urban abia a lansat-o, poate fi considerată o odă adusă actriței în vârstă de 50 de ani și relației lor de lungă de durată, oferind câteva indicii și despre cum își petrec cei doi timpul în dormitor.

Versurile piesei includ și o confesiunea: ‘She’s a maniac in the bed but a brainiac in the head.’ (Ea este un maniac în pat, însă un brainiac în cap – n.red.)

Iar dezvăluirile nu se opresc aici. Keith mai cântă despre Nicole Kidman, spunând că „te va trezi în mijlocul nopții pentru a face dragoste”.

Într-un interviu acordat recent publicației Daily Telegraph, Keith Urban a vorbit despre această piesă care deja urcă în topurile muzicale.

„Este doar un cântec simplu, amuzant, extrem de sexy, despre soția mea”, a mărturisit cântărețul. „În urmă cu ceva timp nu m-aș fi simțit confortabil spunând aceste lucruri. Dacă așa simt despre ea, care este problema?”

Keith Urban și Nicole Kidman s-au căsătorit în 2006 și au două fetițe, Sunday Rose, în vârstă de 9 ani, și Faith Margaret, în vârstă de 7 ani.

