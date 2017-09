Kate Middleton vorbeste despre sanatatea mentala

Kate Middleton, Ducesa de Cambridge care si-a facut un scop, alaturi de sotul ei, William, si de fratele acestuia, Harry, din a vorbi despre chestiuni serioase care ne afecteaza pe toti, a dat publicitatii o inregistrare in care adreseaza din nou problema sanatatii mentale.

Familia regala britanica (in special printii William si Harry) si-a asumat responsabilitatea publica de a vorbi despre acele probleme de sanatate care pun in pericol vietile oamenilor tocmai pentru ca sunt inconjurate de stigma. Avand drept exemplu activismul mamei lor, Printesa Diana, care s-a implicat de-a lungul scurtei sale vieti intr-o multime de cauze, dar si tulburarile psihice de care a suferit aceasta, printii mostenitori ai coroanei britanice participa deseori la evenimente organizate de ONG-uri care trateaza pacienti pentru tulburari mentale, iar Kate Middleton este, si ea, dedicata acestei cauze. De altfel, cei trei au lansat impreuna initiativa Heads Together, ce abordeaza chiar acest subiect.

Recent, Ducesa de Cambridge a aparut intr-un clip filmat in luna ianuarie, cu mult inainte de a anunta ca este insarcinata. Materialul video incurajeaza discutiile libere despre sanatatea mentala a copiilor, si face parte din campania „Nu esti niciodata prea tanar sa vorbesti despre sanatate mentala”, sustinuta de Anna Freud National Centre for Children and Families.

Kate Middleton, a carei spaima de a vorbi in public este bine documentata, spune in clipul ce introduce o animatie ca „ne ajuta sa vorbim despre propria sanatate mentala – despre ce sa spunem si cu cine sa vorbim atunci cand avem sentimente care sunt prea coplesitoare ca sa le putem gestiona singuri, si cum sa ascultam si sa ajutam daca unul dintre prietenii nostri trece prin asa ceva. Uneori, o simpla conversatie ajuta.”

Ducesa subliniaza faptul ca cei mici trebuie sa inteleaga ca emotiile pe care le experimenteaza sunt lucruri normale si ca initiativa careia i s-a alaturat ofera instrumente excelente pentru parintii ai caror copii se confrunta cu astfel de tulburari. Fiecare scoala primara din Anglia va beneficia de instrumentele video despre care vorbeste Kate, impreuna cu planuri de lectii pe subiect.

Acesta este unul dintre putinele „discursuri” sustinute de Kate Middleton, care apare deoseori in ochii presei, insa de cele mai multe ori genereaza atentie numai pentru hainele sau accesoriile pe care le poarta. Acum, desi a renuntat la o parte din obligatiile ce ii revin datorita celei de-a treia sarcini, care se dovedeste dificila, Kate apare din nou prin intermediul acestei inregistrari in public (si vorbind!), o chestiune semnificativa si privita ca atare de presa britanica, care scrie despre video ca fiind un semnal transmis de ducesa lumii intregi privind implicarea pe care si-o doreste de acum inainte in viata publica.

