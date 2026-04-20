Justin Theroux și soția sa, Nicole Brydon Bloom, au devenit părinți pentru prima dată

Justin Theroux a devenit tată! Soția sa, Nicole Brydon Bloom, a adus pe lume primul copil al cuplului.

Cei doi au împărtășit vestea printr-o fotografie emoționantă alb-negru, în care nou-născutul stă întins pe pieptul actorului.

„A venit pe lume! Suntem îndrăgostiți până peste cap”, au transmis Theroux, de 54 de ani și Bloom, de 32 de ani, într-o postare comună pe Instagram, sâmbătă.

Cuplul anunțase în decembrie 2025 că își întemeiază o familie, când actrița din „Paradise” și-a etalat burtica de gravidă la premiera sezonului 2 al serialului „Fallout”. La scurt timp, Theroux a marcat discret momentul pe Instagram.

„Ce sezon de sărbători incredibil până acum…”, a scris actorul, alături de un selfie în oglindă în care se vedea burtica partenerei sale.

Actrița din „The Gilded Age” a oferit ulterior mai multe imagini cu sarcina, într-un colaj de pe Instagram realizat în timpul „babymoon”-ului lor din aceeași lună. „E minunat să revenim în locul nostru preferat, de data asta cu un bebe pe drum”, le spunea atunci fanilor.

Bloom și-a etalat cu mândrie burtica și la gala Critics Choice Awards 2026, pe covorul roșu.

Ea și Theroux sunt căsătoriți din martie 2025, când au făcut nunta în Mexic, după doi ani de relație. Cei doi au fost văzuți pentru prima dată împreună în 2023, iar actorul a cerut-o în căsătorie în vara următoare, în timpul Venice Film Festival.

Anterior, Theroux a mai fost căsătorit cu Jennifer Aniston. La patru ani după divorțul din 2018, actrița a vorbit deschis despre dificultățile întâmpinate în încercarea de a avea copii prin fertilizare in vitro, la finalul vârstei de 30 și începutul vârstei de 40 de ani.

„Trenul a plecat din gară”, declara vedeta din „The Morning Show” la acea vreme. „Nu mai există ‘pot? poate?’. Nu mai trebuie să mă gândesc la asta.”

Theroux a atras atenția când a reacționat la interviul fostei sale soții cu emoticoane de susținere, semn că cei doi au rămas în relații bune după despărțire.

„Nu vorbim zilnic, dar ne sunăm, facem FaceTime, ne scriem mesaje”, declara el pentru Esquire în 2021. „Spun sincer că prețuiesc prietenia noastră.”

Actorul a dat chiar „like” recent relației făcute publice pe Instagram de Aniston cu noul ei iubit, hipnoterapeutul Jim Curtis.

Jim Curtis, mărturisiri rare despre relația cu Jennifer Aniston

Recent, Jim Curtis a făcut o serie de dezvăluiri rare despre începuturile relației cu Jennifer Aniston. În cadrul emisiunii Today, hipnoterapeutul a oferit câteva detalii discrete despre modul în care cei doi s-au apropiat, în timp ce își promova cartea Book of Possibility.

„Am fost pur și simplu prezentați de prieteni comuni”, a explicat Curtis. „Atât. Am descoperit că avem prieteni comuni și am început să vorbim”.

Întrebat în glumă dacă „Joey sau Ross” au fost cei care i-au adus împreună, el a răspuns cu umor că au fost „toate vedetele din Friends”, înainte de a clarifica faptul că legătura s-a construit în timp.

„Am vorbit mult timp” și „am devenit apropiați”, a spus el. „A durat mult timp”.

foto: Profimedia

