Justin Theroux și soția sa, Nicole Brydon Bloom, au devenit părinți pentru prima dată

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Justin Theroux a devenit tată! Soția sa, Nicole Brydon Bloom, a adus pe lume primul copil al cuplului.

Cei doi au împărtășit vestea printr-o fotografie emoționantă alb-negru, în care nou-născutul stă întins pe pieptul actorului.

„A venit pe lume! Suntem îndrăgostiți până peste cap”, au transmis Theroux, de 54 de ani și Bloom, de 32 de ani, într-o postare comună pe Instagram, sâmbătă.

Cuplul anunțase în decembrie 2025 că își întemeiază o familie, când actrița din „Paradise” și-a etalat burtica de gravidă la premiera sezonului 2 al serialului „Fallout”. La scurt timp, Theroux a marcat discret momentul pe Instagram.

„Ce sezon de sărbători incredibil până acum…”, a scris actorul, alături de un selfie în oglindă în care se vedea burtica partenerei sale.

Actrița din „The Gilded Age” a oferit ulterior mai multe imagini cu sarcina, într-un colaj de pe Instagram realizat în timpul „babymoon”-ului lor din aceeași lună. „E minunat să revenim în locul nostru preferat, de data asta cu un bebe pe drum”, le spunea atunci fanilor.

Bloom și-a etalat cu mândrie burtica și la gala Critics Choice Awards 2026, pe covorul roșu.

Ea și Theroux sunt căsătoriți din martie 2025, când au făcut nunta în Mexic, după doi ani de relație. Cei doi au fost văzuți pentru prima dată împreună în 2023, iar actorul a cerut-o în căsătorie în vara următoare, în timpul Venice Film Festival.

Anterior, Theroux a mai fost căsătorit cu Jennifer Aniston. La patru ani după divorțul din 2018, actrița a vorbit deschis despre dificultățile întâmpinate în încercarea de a avea copii prin fertilizare in vitro, la finalul vârstei de 30 și începutul vârstei de 40 de ani.

„Trenul a plecat din gară”, declara vedeta din „The Morning Show” la acea vreme. „Nu mai există ‘pot? poate?’. Nu mai trebuie să mă gândesc la asta.”

Theroux a atras atenția când a reacționat la interviul fostei sale soții cu emoticoane de susținere, semn că cei doi au rămas în relații bune după despărțire.

„Nu vorbim zilnic, dar ne sunăm, facem FaceTime, ne scriem mesaje”, declara el pentru Esquire în 2021. „Spun sincer că prețuiesc prietenia noastră.”

Actorul a dat chiar „like” recent relației făcute publice pe Instagram de Aniston cu noul ei iubit, hipnoterapeutul Jim Curtis.

Jim Curtis, mărturisiri rare despre relația cu Jennifer Aniston

Recent, Jim Curtis a făcut o serie de dezvăluiri rare despre începuturile relației cu Jennifer Aniston. În cadrul emisiunii Today, hipnoterapeutul a oferit câteva detalii discrete despre modul în care cei doi s-au apropiat, în timp ce își promova cartea Book of Possibility.

„Am fost pur și simplu prezentați de prieteni comuni”, a explicat Curtis. „Atât. Am descoperit că avem prieteni comuni și am început să vorbim”.

Întrebat în glumă dacă „Joey sau Ross” au fost cei care i-au adus împreună, el a răspuns cu umor că au fost „toate vedetele din Friends”, înainte de a clarifica faptul că legătura s-a construit în timp.

„Am vorbit mult timp” și „am devenit apropiați”, a spus el. „A durat mult timp”.

Citește și:
Jennifer Lopez și Brett Goldstein, cel mai nou cuplu de la Hollywood? Ce au declarat surse apropiate celor doi actori

foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Recomandari
Monica Bîrlădeanu, imagine rară alături de mama sa. Mesajul emoționant transmis de ziua de naștere a acesteia: "Fără tine nu aș fi cine sunt astăzi"
People
Monica Bîrlădeanu, imagine rară alături de mama sa. Mesajul emoționant transmis de ziua de naștere a acesteia: "Fără tine nu aș fi cine sunt astăzi"
Meghan Markle a organizat „Megstock”, un weekend de fete de 3.000 de dolari de persoană, însă prezența ei a durat doar două ore
People
Meghan Markle a organizat „Megstock”, un weekend de fete de 3.000 de dolari de persoană, însă prezența ei a durat doar două ore
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat actele de divorț la notar. Ce au stabilit privind custodia celor trei copii
People
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat actele de divorț la notar. Ce au stabilit privind custodia celor trei copii
Ozana Barabancea, despre dieta pe care o urmează după ce a slăbit aproape 40 de kilograme: "Am învățat să evit pe cât posibil..."
People
Ozana Barabancea, despre dieta pe care o urmează după ce a slăbit aproape 40 de kilograme: "Am învățat să evit pe cât posibil..."
Madonna a revenit pe scena Coachella după mai bine de un deceniu de la ultimul concert. De ce fanii au criticat-o dur pentru această apariție
People
Madonna a revenit pe scena Coachella după mai bine de un deceniu de la ultimul concert. De ce fanii au criticat-o dur pentru această apariție
Andreea Marinescu dezvăluie secretul relației cu soțul ei, Adi Tiulescu. Cum mențin armonia în cuplu: "Umorul este foarte important"
People
Andreea Marinescu dezvăluie secretul relației cu soțul ei, Adi Tiulescu. Cum mențin armonia în cuplu: "Umorul este foarte important"
Libertatea
Pentru ce se judecă în continuare Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. „Îl urmărim silit. Nu a plătit mai nimic”
Pentru ce se judecă în continuare Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. „Îl urmărim silit. Nu a plătit mai nimic”
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Horoscopul săptămânal 20 - 26 aprilie 2026. Astrele au pregătit surprize pentru fiecare zodie. Cine primește o a doua șansă
Horoscopul săptămânal 20 - 26 aprilie 2026. Astrele au pregătit surprize pentru fiecare zodie. Cine primește o a doua șansă
Sarah a trecut printr-o transformare neașteptată. Cum arată acum fiica Anamariei Prodan
Sarah a trecut printr-o transformare neașteptată. Cum arată acum fiica Anamariei Prodan
De ce au explodat prețurile la legumele românești din piețe. Cât a ajuns să coste un kilogram de roșii
De ce au explodat prețurile la legumele românești din piețe. Cât a ajuns să coste un kilogram de roșii
Senzație pe o bicicletă din epoca victoriană. Cine este bărbatul îmbrăcat într-un body cu imprimeu de leopard
Senzație pe o bicicletă din epoca victoriană. Cine este bărbatul îmbrăcat într-un body cu imprimeu de leopard
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Vine bebe nr. 4!! Bucurie mare în familia PRO TV! „În brațele noastre deja pline se mai face loc pentru încă o inimioară”
Vine bebe nr. 4!! Bucurie mare în familia PRO TV! „În brațele noastre deja pline se mai face loc pentru încă o inimioară”
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Delia Salchievici, dezvăluiri despre participarea la emisiunea Desafio de la PRO TV și regretele privind divorțul de Lino Golden: "Realizez că sunt greșeli din care am învățat"
Delia Salchievici, dezvăluiri despre participarea la emisiunea Desafio de la PRO TV și regretele privind divorțul de Lino Golden: "Realizez că sunt greșeli din care am învățat"
People

Atât Delia Salchievici, cât și Lino Golden și-au refăcut viața sentimentală după divorț.

+ Mai multe
Andreea Antonescu, dezvăluiri despre schimbările din viața ei de când s-a mutat în America împreună cu cele două fiice: "Timp nu prea avem să..."
Andreea Antonescu, dezvăluiri despre schimbările din viața ei de când s-a mutat în America împreună cu cele două fiice: "Timp nu prea avem să..."
People

După ce a decis să se mute definitiv în Statele Unite, Andreea Antonescu pare să trăiască un nou capitol al vieții sale.

+ Mai multe
Natalie Portman este însărcinată cu al treilea copil. Primele declarații ale actriței: "Un miracol"
Natalie Portman este însărcinată cu al treilea copil. Primele declarații ale actriței: "Un miracol"
People

Natalie Portman și partenerul ei, Tanguy Destable, așteaptă primul lor copil împreună.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC