Justin Bieber și Hailey Baldwin declară că au așteptat să se căsătorească pentru a face sex

Justin Bieber și Hailey Baldwin au uimit o lume întreagă cu logodna lor și, câteva luni mai târziu, cu o cununie civilă.

Cei doi au acordat pentru prima dată un interviu comun, Justin Bieber și Hailey Baldwin vorbind pentru prima dată cu Vogue despre relația lor, căsătorie și terapia de cuplu pe care au ales să o încerce, pentru a-și rezolva problemele.

Potrivit declarațiilor celor doi, despărțirea din 2016 le provoacă și acum neplăceri, așa că au ales să își rezolve toate problemele cu sprijinul unui terapeut. „Treaba este, o căsnicie este dificilă. Asta este propoziția cu care ar trebui să începi. Este foarte grea”, a declarat Hailey.

Și, dacă te întrebi de ce s-au căsătorit după mai puțin de patru luni de relație, ei bine, Justin Bieber se săturase să aștepte să facă sex. Artistul a declarat pentru Vogue că după ce a trecut peste dependența de droguri în urmă cu câțiva ani, sexul a rămas viciul său și avea o problemă reală cu asta. Așa că, atunci când a început din nou o relație cu Hailey în iunie, el se afla deja într-o perioadă mai mare de un an de celibat impus, a explicat Haskell, realizatorul interviului.

Justin Bieber a explicat că a ales abstinența pentru a fi mai aproape de Dumnezeu. „Nu ne cere să nu facem sex pentru el, pentru că vrea reguli și alte lucruri de genul acesta. El este, încerc să te protejez de durere și suferință. Cred că sexul poate provoca foarte multă durere. Câteodată oamenii fac sex pentru că nu se simt foarte bine. Pentru că nu își văd valoarea. Femeile fac asta, dar și bărbații la fel. Am vrut să mă dedic din nou lui Dumnezeu pentru că am simțit cu adevărat că a fost mai bine pentru sufletul meu. Și cred că Dumnezeu m-a binecuvântat cu Hailey drept rezultat. Există beneficii. Ești recompensat pentru un comportament bun.”

Așadar, așteptarea lui Bieber a fost un motiv pentru care el și Hailey au decis să se căsătorească civil în New York în septembrie după o logodnă de două luni. Cu toate acestea, artistul a precizat ce alte motive au mai fost: „Când am văzut-o în iunie, uitasem cât de mult am iubit-o și cât de mult i-am dus dorul și ce impact pozitiv a avut asupra vieții mele. M-am gândit, o doamne, asta este ceea ce căutam.”

Hailey Baldwin i-a oferit stabilitatea de care avea nevoie: „Am nevoie de un singur lucru, asta este sigur. Și acesta este my baby boo.”

Justin și Hailey, deși s-au căsătorit în septembrie, întâmpină deja greutăți și vorbesc cu sinceritate despre asta, explicând că o problemă o reprezintă despărțirea lor din martie 2016. „S-au întâmplat lucruri negative despre care trebuie să vorbim și să trecem peste”, a declarat Hailey, explicând că nu au avut o comunicare bună despărțire, existând chiar și momente în care Bieber părăsea o cameră dacă intra modelul.

Această declarație este surprinzătoare, deoarece, după despărțirea din 2016, o sursă apropiată a declarat că ei au rămas prieteni, însă nu se mai întâlnesc deoarece Bieber este în turneu.

Ce i-a adus însă împreună pe Justin și Hailey la doi ani după despărțire? Se pare că biserica. „Numitorul comun, îți promit, este întodeauna biserica”, a declarat Baldwin. „Atunci trecusem de dramă. L-am îmbrățișat. La finalul conferinței el a spus, ‘Nu vom fi prieteni. și eu m-am întrebat, ‘Nu suntem?”. Apoi, după acest episod se pare că cei doi s-au împăcat.

Deși căsătoria lor a surprins pe toată lumea, se pare că nu vor urma alte surprize curând, Hailey explicând că de curând a început să folosească pilulele contraceptive.

