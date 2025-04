Justin Bieber, moment de furie în fața paparazzilor, pe fondul îngrijorărilor legate de starea lui de sănătate

Justin Bieber a fost surprins într-un acces de furie necontrolată față de paparazzi, în timp ce se îndrepta spre o cafenea din Palm Springs, California, alături de câțiva prieteni, cu doar câteva zile înainte de începerea primului weekend de la festivalul Coachella.

Într-o filmare obținută de TMZ, Justin Bieber își acoperă imediat fața atunci când observă camerele și telefoanele îndreptate către el. Un fotograf îl salută politicos cu „Bună dimineața!”, însă reacția lui Bieber este tăioasă: „Nu! Nu e bună dimineața! Știți deja. De ce sunteți aici?”

Vizibil iritat, starul pop se apropie de cei care îl filmau și îi acuză că sunt interesați doar de bani. „Bani, bani, bani, bani, bani”, repetă el în timp ce face semnul gestual de „plătește-mă” cu degetele. „Pleacă de-aici, frate! Asta vreți – bani. Nu vă pasă de oameni”, a strigat el, acoperind obiectivul unui telefon pentru a opri filmarea.

Într-un acces de furie, artistul a continuat: „Tot ce vă interesează sunt banii. Nu vă pasă de oameni. Doar de bani… Nu aveți respect pentru ființele umane.” La final, Bieber s-a întors și a intrat în cafenea împreună cu prietenii, purtând o hanorac tie-dye căzut pe un umăr, pantaloni scurți închiși la culoare, șosete în carouri verde-lime și alb și papuci asortați.

Justin Bieber snaps at the paparazzi.



Money, money, money get out of here. all you guys want is money.'



pic.twitter.com/3AZgbXwUHs