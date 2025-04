Jennifer Lopez, pentru prima oară în România! Când va avea loc concertul artistei la București

Jennifer Lopez va susține un concert pentru prima dată în România. Artista americană a anunțat că va susține un show inedit la București pe 27 iulie 2025, în cadrul turneului său internațional „Up All Night Live”.

Jennifer Lopez, pentru prima dată la București

Turneul începe pe 1 iulie în Antalya, Turcia, și include opriri în mai multe orașe europene, precum Madrid, Barcelona, Istanbul, Budapesta și Yerevan. Bucureștiul se află între show-urile din Varșovia și Abu Dhabi. Anunțul concertului a fost făcut pe rețelele sociale ale artistei.

„Pentru toți fanii mei internaționali, voi susține câteva concerte selecte în această vară. Abia aștept să revin pe scenă și să vă revăd pe toți. A trecut prea mult timp!”, a transmis Jennifer Lopez. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Deocamdată, nu a fost anunțată locația exactă din București unde va avea loc evenimentul. Biletele nu au fost puse încă în vânzare, însă informațiile vor fi comunicate pe conturile oficiale ale artistei și prin intermediul organizatorilor.

Repertoriul turneului include unele dintre cele mai cunoscute piese ale cântăreței, precum „On The Floor”, „Lets Get Loud” și „Jenny From the Block”. Cei interesați de concertul vedetei internaționale sunt încurajați să urmărească platforma oficială a artistei – onthejlo.com – pentru actualizări privind locația exactă și lansarea vânzării biletelor.

Artista, preocupată de carieră după divorțul de Ben Affleck

Deși Jennifer a avut un an 2024 remarcabil din punct de vedere profesional – filmul Atlas a fost un succes major – imaginea sa a avut de suferit după despărțirea de Ben Affleck. Artista a fost prezentată ca fiind cea care are o problemă, având în vedere numărul mare de căsnicii eșuate: a fost căsătorită cu Ojani Noa, Cris Judd, Marc Anthony și Ben Affleck și a fost, de asemenea, logodită cu Alex Rodriguez.

Între timp, Lopez este ocupată cu cariera sa.

„Își dorește ca această vară să fie una extraordinară, după un început de an dificil„, a declarat o sursă pentru DailyMail.com.

Mai întâi, va filma noul său film, Office Romance, în New Jersey, alături de Brett Goldstein, starul din Ted Lasso. Apoi, pe 6 iunie 2025, va susține un concert la World Pride Music Festival în Washington, D.C. În plus, își va sărbători cea de-a 56-a aniversare, pe 24 iulie, alături de gemenii săi, Max și Emme.

Surse din apropierea vedetei au declarat pentru DailyMail.com că Jennifer vrea să strălucească în 2025. Pe agenda sa pentru 2025 se află și filmul Kiss of the Spider Woman, un musical în care joacă și pe care l-a produs împreună cu Affleck. Kiss of the Spider Woman este o adaptare a musicalului de pe Broadway din 1993, creat de John Kander, Fred Ebb și Terrence McNally, care, la rândul său, a fost inspirat de romanul lui Manuel Puig din 1976.

Povestea a fost ecranizată anterior într-un film din 1985, cu William Hurt, Raul Julia și Sônia Braga în rolurile principale. Jennifer Lopez interpretează personajul Aurora, o femeie imaginară creată în visurile lui Luis Molina, un frizer gay închis într-o închisoare din Argentina în 1981, alături de Valentin Arregui Paz, un marxist.

Citește și:

Imagini rare cu cei doi copii ai actriței Cătălina Grama. Cum arată Achim și Zora și cum au apărut alături de mama lor

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro