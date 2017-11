Jennifer Lopez, declaratii despre prima intalnire cu Alex Rodriguez

Desi este fericita acum alaturi de Alex Rodriguez, Jennifer Lopez a trecut prin multe dezamagiri in dragoste. Cantareata a recunoscut ca i-a fost foarte greu sa treaca peste despartirea de actorul Ben Affleck.

Cuplul Bennifer, asa cum a fost numit de jurnalisti, s-a format in 2002. Relatia dintre cei doi a durat doi ani. In 2004 cei doi au anuntat ca se despart, desi la acea vreme erau logoditi. Jennifer Lopez a declarat ca relatia s-a destramat in lumina reflectoarelor, in timp ce amandoi jucau in „Gigli”, film care nu s-a bucurat de succes.

Acel an a fost unul dintre cei mai grei din viata vedetei. Insuccesul filmului si despartirea de Affleck au afectat-o enorm pe Jennifer Lopez. La debutul filmului, aceasta era dezorientata si simtea ca nu apartine acestei industrii. Iata ca si celebritatile au momente in care efectiv simt ca nu sunt suficient de bune, ceea ce a experimentat si actrita in acel an. Despartirea de Affleck a agravat situatia. Actrita a recunoscut intr-un interviu pentru Vanity Fair ca i-a luat doi ani sa isi revina dupa aceste evenimente. Si in cartea sa, True Love, Jennifer Lopez scrie ca a suferit enorm in urma separarii de actor: „Am simtit ca mi-a fost smulsa inima din piept.”

La cateva luni de la tragica despartire, Affleck avea deja o relatie cu Jennifer Garner. Desi i-a fost greu, Jennifer Lopez s-a casatorit cu Marc Anthony, de care intre timp a si divortat. Nu a fost totusl in zadar pentru ca in urma acestei casatorii J.Lo a ramas cu doi copii: Emme si Max.

Recent, Jennifer si-a refacut viata impreuna cu fostul jucator de baseball Alex Rodriguez si pare mai fericita ca niciodata. Zvonurile ca cei doi ar fi impreuna au inceput sa apara la Hollywood inca din martie anul acesta. Cei doi au fost destul de discreti si au evitat sa raspunda intrebarilor jurnalistilor, care au observat apropierea dintre ei. Deja relatia celor doi nu mai este un secret si asa numitul J-Rod este inclus in topurile celor mai hot cupluri de celebritati. Dupa 9 luni de tacere, Jennifer Lopez a povestit cum a fost prima lor intalnire.

In acelasi interviu pentru Vanity Fair, cantareata a recunoscut cat de emotionati erau la prima lor cina de la Hotelul Bel Air: „Vorbea despre planurile lui si despre faptul ca abia se retrasese din baseball, despre cum se vedea un barbat casatorit din nou, vorbea despre toate aceste lucruri pe care nu le aduci in mod normal in discutie la o prima intalnire. Nu stiu daca el s-a gandit ca era o intalnire. Eu asa am considerat. Mi-am dat seama ca era emotionat pentru ca a baut ceva. M-a intrebat daca doresc ceva de baut si eu i-am spus ca nu consum alcool. M-a intrebat daca ma deranjeaza daca el bea ceva. Era emotionat si asta a fost dragut.”

Partea amuzanta a povestii este ca Rodriguez habar nu avea daca aceea era sau nu o intalnire. In mijlocul cinei a fost incantat sa afle ca J.Lo era singura. Rodriguez a declarat ca a primit vestea atat pe neasteptate si a simtit nevoia sa se retraga sa isi adune gandurile: „A trebuit sa ma ridic si sa merg sa imi adun gandurile. Am mers la baie si am prins curaj sa ii dau un mesaj.” A profitat de faptul ca era in baie si i-a scris despre cat de atragatoare o considera: „You look sexy AF.” (n.r. Esti foarte sexy) Dupa aceea, s-a declansat alarma de incediu si au fost nevoiti sa paraseasca restaurantul. Intalnirea a fost clar memorabila si se pare ca mesajul a avut succes de vreme ce de atunci totul este istorie.

Cei doi s-au mai intalnit si in trecut. Iarna trecuta, in timp ce Lopez lua pranzul la Beverly Hills l-a vazut pe Alex Rodriguez si intentiona sa il abordeze. Fiind timida cand vine vorba de astfel de lucruri, Jennifer nu l-a strigat, ci s-a apropiat de el, spunandu-i „Hey”. Artita purta costumul de la filmarile „Shades of Blue”, lucru care i-a adus un compliment din partea fostului jucator de baseball.

Cei doi sunt mai fericiti ca niciodata si simt ca sunt facuti unul pentru celalalt. Frumoasa artista a povestit despre cum ascensiunea lor in viata a fost similara:

„Il inteleg intr-un mod in care nu cred ca ar putea sa o faca altcineva si el ma intelege mai mult decat oricine altcineva. La 20 de ani a avut un succes enorm in baseball. La aceeasi varsta, eu am lansat primul album si am jucat in primul film si ambele au avut sucees. Amandoi am avut suisuri si coborasuri la30 de ani. Acum, la 40 de ani am trecut prin foarte multe in viata. Si poate cel mai important, amandoi am lucrat mult cu noi insine.”

Din cate se poate observa, Jennifer Lopez este intr-un moment al vietii in care se simte implinita pe toate planurile. Asteptam sa vedem si un inel in scurt timp… Suntem curiosi ce surprize ne mai pregateste artista si pe plan profesional, mai ales ca este intr-o perioada frumoasa.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: