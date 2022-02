Irina Fodor, confesiuni despre relația cu soțul ei: „În 14 ani nu s-a schimbat nimic”

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai apreciate și invidiate cupluri de vedete din showbiz-ul autohton. Trăiesc de mai mulți ani o poveste de dragoste și sunt destui cei care sunt curioși să afle care este secretul căsniciei lor fericite.

Irina și Răzvan Fodor s-au căsătorit în 2010 și au împreună o fată, pe nume Diana. Prezentatoarea TV a vorbit în cadrul unui interviu pentru okmagazine.ro despre soțul ei, dar și despre relația celor doi care durează deja de 14 ani.

„Se construieşte în timp. Pentru că, la urma urmei, faptele spun totul. Eu aş simţi orice schimbare ar fi. În 14 ani nu s-a schimbat nimic, ne iubim la fel, râdem la fel unul cu altul, suntem aceiaşi parteneri de când ne ştim şi până acum. E greu să nu simţi schimbări dacă ele există. Dar nu s-a pus niciodată problema. Încrederea se construieşte în timp. Pentru că am văzut fiecare ce-i poate pielea celuilalt. Şi ce e prioritar pentru fiecare dintre noi. S-a nimerit aşa să ne potrivim, iar nucleul ăsta pe care am reuşit să-l formăm să fie cel mai important pentru fiecare în parte.”

Irina și Răzvan Fodor s-au cunoscut la Buftea, pe platourile de filmare, moment în care actorul i-a propus într-o zi viitoarei sale partenere să o conducă cu mașina la București, după muncă. Irina Fodor a refuzat în acel moment, dar mai târziu povestea:

„Era serialul acela „Cu un pas înainte” și eu trebuia să fiu în film asistenta lui. El era mare patron de club și eu trebuia să fiu asistenta lui: îl periam, îi culegeam scamele, cam ce fac și azi fiind soția lui. Pentru că am fost destul de aproape în rol, a fost așa o chestie, o chimie pe care cred că am simțit-o fiecare dintre noi. Eu m-am intimidat puțin și am și intrat în carapace pentru că na, el era actorul…”, a declarat Irina Fodor pentru life.ro.