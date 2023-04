Ioana Țiriac, fiica lui Ion Țiriac, schimb inedit de replici cu mama ei, Sophie Ayad, pe rețelele de socializare

Ioana Natalia Țiriac este fiica pe care Ion Țiriac o are din relația cu jurnalista de origine egipteană Sophie Ayad, pe care a cunoscut-o la München în anul 1992, prin intermediul unei prietene, Barbara Becker. Alături de ea, omul de afaceri mai are un băiat, pe nume Karim.

Ioana Natalia Țiriac e activă pe social media și cu mai multe ocazii împărtășește fotografii cu diverse momente din viața ei, dar și din vacanțele în care merge. Recent, pe Instagram, tânăra a publicat o serie de imagini dintr-un safari în deșert, care au fost apreciate de către urmăritorii ei.

Fotografiile publicate de Ioana Natalia Țiriac au fost însoțite de un mesaj, și anume: „Pe culmi, încă de dimineață. Dumnezeu este mare.” Sophie Ayad, mama ei, i-a lăsat după un comentariu, în care spunea: „Le-ai spus bună dimineața cămilelor?” Ulterior, tânăra a răspuns: „Le-am spus și să aibă o zi bună, dar nu cred că au auzit. Trebuie să fii respectuos cu toată lumea.”

Ioana Natalia Țiriac s-a numărat printre principalele persoane care au organizat în 2018 „Bucharest Charity Fashion Show”, un show de modă caritabil. La acel eveniment a fost prezent și tatăl ei. Ion Țiriac a povestit în trecut că este mândru de fiica lui, Ioana Natalia, în special de faptul că organizează singură tipul acesta de evenimente și consideră că este meritul ei.

„Bănuiesc că un copil norocos se numește cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai multă decât are ea de anumite lucruri sau de lucrurile normale în viaţă, asta a învăţat-o de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine şi cu maică-sa de multe ori, e meritul ei, nu e meritul meu absolut deloc”, a declarat Ion Țiriac în 2018 pentru Antena Stars.