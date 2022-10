Ioana Țiriac, apariție inedită în Egipt. Fiica lui Ion Țiriac a atras toate privirile

Ioana Țiriac a atras toate privirile la un eveniment în Egipt. Unica fiică a lui Ion Țiriac s-a enumerat printre participanții de la Templul din Luxor, iar ținuta ei a fost în centrul atenției. Tânăra , în vârstă de 25 de ani, știe cum să atragă privirile, iar apariția sa a fost una remarcabilă.

Evenimentul spectaculos a avut loc în Templul din Luxor situat pe malul Nilului, cu ocazia aniversării a 50 de ani de existență a unuia dintre cele mai scumpe branduri de lux din lume. Petrecerea a găzduit 400 de persoane din 50 de țări, potrivit publicațiaei italiene lanazione.it, conform a1.ro. De asemenea, în cadrul evenimentului a avut loc și o prezentare de modă, iar decorul a fost unul pe măsură, buchetele de trandafiri și candelabrele de cristal fiind aduse din Florența.

Fiica lui Ion Țiriac a avut o apariție superbă într-o rochie albă ce i-a pus în evidență silueta de invidiat. Ioana a completat look-ul cu o pereche de sandale în aceeași nuanță precum rochia și l-a accesorizat cu o geantă neagră cu detalii argintii. De asemenea, tânăra și-a lăsat părul brunet pe spate, fiind perfect întins, iar machiajul a fost unul natural ce i-a scos în evidență trăsăturile.

View this post on Instagram

Ioana Țiriac este mândria tatălui său. Tânăra petrece foarte mult timp în SUA, însă revine în România cu fiecare ocazie. În 2018, fiica afaceristului a organizat „Bucharest Fashion Charity Show” la complexul de lux deținut de Ion Țiriac. În acea perioadă, omul de afaceri și fostul tenismen declara cât de mândru este de fiica lui.

„Bănuiesc că un copil norocos este cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai multă decât are ea de anumite lucruri, sau de lucrurile normale în viaţă, a învăţat-o de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine şi cu maică-sa… nu e meritul meu absolut deloc”, a spunea Ion Țiriac la vremea respectivă.