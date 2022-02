Ioana Grama, victima unui furt în Paris: „Am fost în stare de șoc”

Ioana Grama le-a dezvăluit urmăritorilor de pe rețelele de socializare faptul că a fost victima unui furt în Paris. Creatoarea de conținut a povestit cum anume s-a întâmplat totul.

Într-o serie de Instastories, Ioana Grama a făcut o serie de declarații cu privire la furtul căruia i-a fost victimă. Aceasta a povestit că întreg incidentul a avut loc chiar de față cu prietenii săi, în timp ce o ajuta pe Sînziana Iacob, care și ea este creatoare de conținut, cu o filmare.

„Am Instagram din nou, am telefon. Mi-a fost furat telefonul ieri în timp ce îi filmam reel-ul Sînzianei. M-am dus și mi-am luat un telefon nou. Până acum am stat să mi se descarce toate aplicațiile, nu mai știam parola de la Instagram, acum sunt om din nou. Oricum, am fost super chill, adică spre surprinderea mea m-am comportat exemplar, n-am fost stresată, n-am fost nervoasă. Am venit la hotel, mi-am făcut rutina, am citit, am adormit cu cartea în mână.”