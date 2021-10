Imagine rară cu mama Nadiei Comăneci. În ce ipostază inedită s-au fotografiat cele două

Pe Nadia Comăneci o cunoaște o lume întreagă, însă puțini știu cum arată mama ei, care a împlinit recent 80 de ani. Nadia Comâneci și-a surprins fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare cu o imagine în care apare împreună cu mama ei, Ștefania Comăneci.

Cele două apar chiar în sala de gimnastică, iar mama celebrei gimnaste poartă un tricou negru cu cifra 1.00, nota arătată de tabela Omega la Jocurile Olimpice de la Montreal în dreptul Nadiei Comăneci, întrucât nu era prevăzută cu patru cifre atunci când Nadia a primit prima notă de zece dintr-un concurs olimpic de gimnastică.

„Mama și cu mine, pe bârna de echilibru… are 80 ani și numărătoarea continuă”, a scris Nadia Comăneci în descrierea ineditei fotografii pe care o poți vedea și tu mai jos.

View this post on Instagram A post shared by Nadia Comaneci (@comaneci10)

Nadia Comăneci a vorbit în numeroase rânduri despre relația deosebită pe care o are cu mama ei, aceasta fiind cea care a ghidat-o către sala de gimnastică. „Aveam foarte multă energie. Mama a încercat să găsească o variantă prin care să-mi consum energia în condiții mai sigure. Să las în pace copacii, casele și alte obiecte. În Onești se deschisese o mică sală de sport de către familia Simionescu. La șase ani și ceva, am intrat pentru prima dată în ea și am descoperit paralelele mai interesante decât bătătorul de covoare și saltelele care mă ajutau să nu mă mai julesc. Acolo, sub îndrumarea antrenorului Marcel Duncan, am învățat să fac prima rostogolire, prima roată, prima prindere la bară. Mă jucam și învățam totodată. Mama era fericită că scapă pentru câteva ore de mine și putea să-și vadă liniștită de treburile casnice”, a povestit Nadia într-una dintre cărțile care i-au descris parcursul profesional și personal, „Scrisori către o tânără gimnastă”.

Nadia Comăneci a câștigat de trei ori consecutiv titlul de campioană continentală. În 1975 a obţinut „Trofeul Campioanelor”, iar în 1979, la „Cupa Mondială”, de la Tokyo, a obținut primul loc la sol şi sărituri, al doilea loc la bârnă şi al treilea, la individual compus. Cariera și-a încheiat-o la vârsta de 23 de ani, reușind să acumuleze 25 de medalii câştigate la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale şi Campionate Europene.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

