Ilinca Vandici a vorbit deschis despre operațiile sale estetice: "O dată pe an îmi pun..."

Ilinca Vandici este una dintre cele mai apreciate vedete din România și a vorbit mereu deschis despre viața ei personală, povestind atât despre relația cu soțul ei, cât și despre fiul lor, Zian, în vârstă de 5 ani.

Prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” nu ocolește niciun fel de subiect atunci când vine vorba despre interviuri și face declarații sincere despre subiecte pe care multe vedete de la noi le ocolesc în mod normal. Așa a fost și în acest caz, prezentatoarea vorbind deschis despre operațiile și intervențiile estetice la care a recurs până acum.

Ilinca Vandici a fost invitată în cadrul emisiunii Detectorul de minciuni, moderată de Oana Radu și a recunoscut care este operația estetică pe care și-a făcut, dar și la ce alte intervenții estetice mai recurge din când în când.

Rezumând discuția celor două, Ilinca Vandici a vorbit despre faptul că are implant mamar și o dată pe an recurge la injecții cu botox.

Ilinca Vandici: Da, bineînțeles! Am intervenție la nivelul sânilor de implant mamar.

Ilinca Vandici: Atât. Operații estetice. Intervenții estetice, da, am și din acelea. Botox o dată pe an îmi pun aici undeva în frunte.(…) Nu sunt adepta neapărat pentru că nu simt că am nevoie acum.