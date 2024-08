Horia Brenciu a împlinit 52 de ani. Ce mesaj i-a transmis soția lui, Alice Dumitrescu: „Să fii fericit, iubire”

Pe 27 august, Horia Brenciu a împlinit 52 de ani. Cu această ocazie, soția lui, Alice Dumitrescu, i-a transmis un mesaj care a emoționat pe toată lumea.

În ziua în care Horia Brenciu a împlinit 52 de ani, soția lui, Alice Dumitrescu, a făcut o postare emoționantă pe rețelele de socializare. Partenera artistului a publicat pe Instagram un video care cuprinde câteva cadre cu mai multe momente speciale din viața lor.

Horia Brenciu se numără printre cei mai apreciați artiști din România, având o carieră muzicală de invidiat, dar și o mulțime de proiecte în televiziune în care s-a implicat de-a lungul timpului. Artistul și soția lui, Alice Dumitrescu, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi s-au cunoscut în 1995 la TVR și s-au căsătorit în 2014. Au împreună o fată, pe nume Mina, iar producătoarea TV mai are două fete, pe Andreea și pe Maria, din relații anterioare. De asemenea, artistul și partenera lui mai au un băiat, Toma, pe care l-au adoptat.

Într-un interviu pentru revista VIVA!, Horia Brenciu a vorbit despre relația pe care o are cu soția lui, Alice Dumitrescu. Artistul a dezvăluit cum a început, de fapt, povestea lor de dragoste. Inițial, au fost prieteni apropiați, iar ulterior legătura dintre ei a evoluat.

„Alice mi-a fost producător la trei televiziuni diferite, în trei emisiuni diferite, pe parcursul a 8 ani. Au fost, pe rând, „Sarabanda”, la TVR, „Asul din mânecă”, la Național TV, și filmul serial „Om sărac, om bogat”, la PRO TV. Cu tatăl ei, Dan Dumitrescu, regizor de montaj la TVR, am colaborat încă dinainte s-o cunosc pe ea. Când am început relația cu Alice, aveam deja o prietenie extrem de cordială cu socrul meu, aspect deloc de neglijat.”