Cu ce probleme s-au confruntat cei trei chefi la filmările Masterchef. Dezvăluirile făcute de Cătălin Scărlătescu: „M-au scos mulți concurenți din sărite…”

Cel mai tare cooking show revine în această toamnă! Bucătarii amatori se vor lupta în preparate pentru a demonstra că au toate ingredientele necesare pentru a câștiga titlul de MasterChef România 2024.

Show-ul prezentat de Gina Pistol, care îi va avea ca membrii ai juriului, pe Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, va avea mare premieră pe 10 septembrie, de la ora 20:30 și va fi difuzat în fiecare luni și marți.

Mai mult, Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu ne vor învăța cum să limităm risipa alimentară, într-un mod creativ. Din această emisiune, telespectatorii vor putea vedea câteva dintre trucurile și secretele stilurilor lor culinare. Cei trei vor avea un invitat special în fiecare ediție, care îi va provoca să gătească cu resturile rămase din probele MasterChef. Gina Pistol și cei trei chefi sunt încântați să cunoască publicul VOYO, în MasterChef: Restul e plăcere!

Într-un interviu acordat recent, Cătălin Scărlatescu a vorbit deschis despre problemele întâlnite la filmările show-ului culinar.

„Concurenți avem, ca de fiecare dată, oameni spectaculoși, oameni… gastronomic, vorbind, puțin cam nebuni, oameni care experimentează foarte mult. Mai mult decât ar trebui. M-au scos mulți concurenți din sărite, nu-mi mai aduc aminte. Sunt momente în care nu vor să înțeleagă. Mai ales tineretul din ziua de astăzi care are acces la internet și are impresia că internetul peste noapte le bagă bucătăria în cap. Eu am o experiență de vreo 30 și ceva de ani și tot reușesc să nu le știu pe toate. Așa că mi se pare ciudat să vii în fața noastră, noi trei care avem, domnule, o experiență foarte mare, și să susții niște chestii tâmpite”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru FANATIK.