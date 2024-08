Cătălin Scărlătescu, declarații inedite despre dorința de a deveni tată după 3 ani de relație cu Doina Teodoru: „La un moment dat, trebuie să te gândești…”

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru formează un cuplu discret. Cei doi preferă să își țină povestea de dragoste departe de ochii publicului. Inițial au evitat să-și expună public relația. Cu toate acestea, participarea la emisiunea „America Express – Drumul Aurului” i-a adus în lumina reflectoarelor, iar fanii au fost tot mai interesați de viața lor împreună.

Într-un interviu acordat recent, Cătălin Scărlătescu a fost întrebat dacă el și Doina Teodoru își doresc să devină părinți.

Cătălin Scărlătescu a vorbit și despre cum și-a petrecut vara, recunoscând că a plecat mai mult în vacanțe alături de partenera lui.

„De călătorit, da, am călătorit puțin mai mult. Am o iubită foarte plimbăcioasă și mereu călătorim. Am căutat un motiv să plecăm de acasă și am ales niște țări unde n-am mai fost până în momentul de față. Am fost în Albania. Am fost la Belgrad. Ne-am dus pe genul „explorare culinară: ‘Hai să mâncăm și să vedem locurile de acolo!'”, a mai spus el pentru sursa citată.