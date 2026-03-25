Hailey Bieber, imagine rară alături de fiul ei. Cum l-a surprins pe micuțul Jack

Hailey Bieber a publicat recent pe rețelele sociale o serie de imagini care oferă o perspectivă rară asupra vieții sale personale, inclusiv un moment emoționant alături de fiul său, Jack.

Postarea, însoțită de descrierea „fețe și locuri diferite”, reunește selfie-uri, imagini din culise și fotografii mai vechi, dar și un cadru intim în care modelul își ține în brațe copilul, una dintre puținele apariții publice ale acestuia.

Modelul și antreprenoarea, care s-a căsătorit cu Justin Bieber în 2018, a ales să își păstreze în mare parte viața de familie departe de ochii publicului. Cu toate acestea, într-un interviu recent acordat podcastului Therapuss, Hailey a oferit câteva detalii despre personalitatea fiului lor.

„Vorbește foarte mult despre baschet. Spune ‘baschet’ tot timpul. Azi m-am dus să-l trezesc din somn și era la modul ‘baschet’. Este pur și simplu… e incredibil. Atât de amuzant”, a povestit ea.

În plan profesional, Hailey Bieber a rămas extrem de activă în ultimii ani, dezvoltând brand-ul său de skincare, Rhode, într-unul dintre cele mai populare nume din industrie. În mai 2025, Rhode a fost achiziționat de compania e.l.f. Beauty într-o tranzacție evaluată la un miliard de dolari, la doar trei ani de la lansare. Deși a vândut compania, Hailey Bieber continuă să ocupe funcția de chief creative officer, rămânând implicată în direcția creativă a brand-ului.

Într-un interviu acordat WSJ. Magazine, Hailey Bieber a vorbit și despre modul în care își gestionează câștigurile.

„Vreau să păstrez acești bani pentru viitorul fiului meu. Este o sumă de bani cu care nu m-am mai confruntat până acum, așa că vreau doar să fiu responsabilă cu ea”.

Hailey Bieber, declarații oneste despre căsnicia cu Justin

La sfârșitul anului trecut, Hailey Bieber a oferit o serie de declarații oneste despre căsnicia cu Justin, după ce acesta a recunoscut că au traversat o perioadă dificilă. Într-un interviu acordat publicației GQ, fondatoarea Rhode a explicat că preferă să se concentreze pe prezent, fără presiuni asupra viitorului.

„Luăm lucrurile zi după zi”, a declarat Hailey pentru GQ, adăugând că se simte „liniștită” în etapa în care se află acum. „Amândoi ne simțim foarte protectori față de fiul nostru și nu cred că acest lucru se va schimba vreodată, dar viața noastră este viața noastră și este foarte publică, așa că vom trece fiecare punte atunci când vom ajunge la ea. Însă, în momentul de față, mă simt foarte confortabil cu felul în care alegem să împărtășim lucrurile și cu ceea ce păstrăm doar pentru noi”, a spus ea, potrivit GQ.

Modelul a vorbit și despre experiența maternității, mărturisind că începutul a fost copleșitor, dar plin de lecții personale.

„Nu cred că există ceva ce ți-ar putea spune cineva despre asta care să te pregătească cu adevărat, până nu trăiești tu însăți experiența”, a declarat Hailey. „Dar mă simt mult mai pregătită să o fac din nou, în comparație cu cât de nepregătită m-am simțit prima dată”.

Ea a adăugat: „Pentru mine, există atât de multe lucruri necunoscute, dar se întâmplă atât de multe schimbări, te transformi într-un mod complet diferit, într-un fel pentru care nu ai cum să te pregătești până nu treci prin asta”.

De asemenea, într-un interviu acordat în această vară revistei Vogue Italia, Hailey a descris perioada de după naștere ca fiind una extrem de fragilă din punct de vedere emoțional.

„A fost cea mai delicată perioadă prin care am trecut vreodată în viața mea. Să învăț să trăiesc cu o nouă versiune a mea a fost foarte dificil”.

Conform Page Six, aceste declarații vin la câteva luni după ce Justin Bieber a vorbit public despre dificultățile din relația lor. În luna iulie, artistul a lansat albumul Swag, în care mai multe versuri fac trimitere la tensiunile din cuplu. În piesa „Walking Away”, Justin cântă:

„Fată, mai bine ne oprim înainte să spunem lucruri pe care le vom regreta / Ne-am pus răbdarea la încercare / Cred că ne-ar prinde bine o pauză / Ca să ne amintim ce înseamnă îngăduința”.

Hailey Bieber, declarații rare despre zvonurile privind un posibil divorț

Tot pentru Vogue Italia, Hailey a vorbit despre cât de dificil a fost să treacă prin perioada postpartum, cu atât mai mult cu cât aceasta a fost umbrită de zvonurile privind un posibil divorț.

„Să faci toate astea în timp ce citești constant minciuni pe internet, de genul ‘Se despart’ sau ‘Nu mai sunt fericiți împreună’, e ceva care chiar te poate scoate din minți. Nici nu sunt sigură că pot explica. Este o viață nebună”, a mărturisit ea.

În ciuda expunerii constante și a comentariilor negative, Hailey Bieber subliniază că realitatea din spatele imaginii publice este una diferită.

„Majoritatea lucrurilor scrise despre mine online nu sunt adevărate. Eu am o viață reală. Este cea pe care o trăiesc alături de familia mea minunată, de prietenii mei, de oamenii care mă cunosc și mă iubesc”.

Într-un alt interviu acordat revistei Vogue în luna mai, Hailey a vorbit despre reacțiile din mediul online și despre cât de puțin s-au schimbat acestea, în ciuda evoluției relației sale.

„Ei bine, m-am gândit că după șapte ani ar fi încetat deja, dar nu s-a întâmplat”, a spus ea. „Ai crede că după ce ai un copil, oamenii s-ar mai liniști, dar nu”.

