Hailey Bieber, imagine rară alături de fiul ei. Cum l-a surprins pe micuțul Jack

  de  ELLE
Hailey Bieber a publicat recent pe rețelele sociale o serie de imagini care oferă o perspectivă rară asupra vieții sale personale, inclusiv un moment emoționant alături de fiul său, Jack.

Postarea, însoțită de descrierea „fețe și locuri diferite”, reunește selfie-uri, imagini din culise și fotografii mai vechi, dar și un cadru intim în care modelul își ține în brațe copilul, una dintre puținele apariții publice ale acestuia.

Modelul și antreprenoarea, care s-a căsătorit cu Justin Bieber în 2018, a ales să își păstreze în mare parte viața de familie departe de ochii publicului. Cu toate acestea, într-un interviu recent acordat podcastului Therapuss, Hailey a oferit câteva detalii despre personalitatea fiului lor.

„Vorbește foarte mult despre baschet. Spune ‘baschet’ tot timpul. Azi m-am dus să-l trezesc din somn și era la modul ‘baschet’. Este pur și simplu… e incredibil. Atât de amuzant”, a povestit ea.

În plan profesional, Hailey Bieber a rămas extrem de activă în ultimii ani, dezvoltând brand-ul său de skincare, Rhode, într-unul dintre cele mai populare nume din industrie. În mai 2025, Rhode a fost achiziționat de compania e.l.f. Beauty într-o tranzacție evaluată la un miliard de dolari, la doar trei ani de la lansare. Deși a vândut compania, Hailey Bieber continuă să ocupe funcția de chief creative officer, rămânând implicată în direcția creativă a brand-ului.

Într-un interviu acordat WSJ. Magazine, Hailey Bieber a vorbit și despre modul în care își gestionează câștigurile.

„Vreau să păstrez acești bani pentru viitorul fiului meu. Este o sumă de bani cu care nu m-am mai confruntat până acum, așa că vreau doar să fiu responsabilă cu ea”.

Hailey Bieber, declarații oneste despre căsnicia cu Justin

La sfârșitul anului trecut, Hailey Bieber a oferit o serie de declarații oneste despre căsnicia cu Justin, după ce acesta a recunoscut că au traversat o perioadă dificilă. Într-un interviu acordat publicației GQ, fondatoarea Rhode a explicat că preferă să se concentreze pe prezent, fără presiuni asupra viitorului.

„Luăm lucrurile zi după zi”, a declarat Hailey pentru GQ, adăugând că se simte „liniștită” în etapa în care se află acum. „Amândoi ne simțim foarte protectori față de fiul nostru și nu cred că acest lucru se va schimba vreodată, dar viața noastră este viața noastră și este foarte publică, așa că vom trece fiecare punte atunci când vom ajunge la ea. Însă, în momentul de față, mă simt foarte confortabil cu felul în care alegem să împărtășim lucrurile și cu ceea ce păstrăm doar pentru noi”, a spus ea, potrivit GQ.

Modelul a vorbit și despre experiența maternității, mărturisind că începutul a fost copleșitor, dar plin de lecții personale.

„Nu cred că există ceva ce ți-ar putea spune cineva despre asta care să te pregătească cu adevărat, până nu trăiești tu însăți experiența”, a declarat Hailey. „Dar mă simt mult mai pregătită să o fac din nou, în comparație cu cât de nepregătită m-am simțit prima dată”.

Ea a adăugat: „Pentru mine, există atât de multe lucruri necunoscute, dar se întâmplă atât de multe schimbări, te transformi într-un mod complet diferit, într-un fel pentru care nu ai cum să te pregătești până nu treci prin asta”.

De asemenea, într-un interviu acordat în această vară revistei Vogue Italia, Hailey a descris perioada de după naștere ca fiind una extrem de fragilă din punct de vedere emoțional.

„A fost cea mai delicată perioadă prin care am trecut vreodată în viața mea. Să învăț să trăiesc cu o nouă versiune a mea a fost foarte dificil”.

Conform Page Six, aceste declarații vin la câteva luni după ce Justin Bieber a vorbit public despre dificultățile din relația lor. În luna iulie, artistul a lansat albumul Swag, în care mai multe versuri fac trimitere la tensiunile din cuplu. În piesa „Walking Away”, Justin cântă:

„Fată, mai bine ne oprim înainte să spunem lucruri pe care le vom regreta / Ne-am pus răbdarea la încercare / Cred că ne-ar prinde bine o pauză / Ca să ne amintim ce înseamnă îngăduința”.

Hailey Bieber, declarații rare despre zvonurile privind un posibil divorț

Tot pentru Vogue Italia, Hailey a vorbit despre cât de dificil a fost să treacă prin perioada postpartum, cu atât mai mult cu cât aceasta a fost umbrită de zvonurile privind un posibil divorț.

„Să faci toate astea în timp ce citești constant minciuni pe internet, de genul ‘Se despart’ sau ‘Nu mai sunt fericiți împreună’, e ceva care chiar te poate scoate din minți. Nici nu sunt sigură că pot explica. Este o viață nebună”, a mărturisit ea.

În ciuda expunerii constante și a comentariilor negative, Hailey Bieber subliniază că realitatea din spatele imaginii publice este una diferită.

„Majoritatea lucrurilor scrise despre mine online nu sunt adevărate. Eu am o viață reală. Este cea pe care o trăiesc alături de familia mea minunată, de prietenii mei, de oamenii care mă cunosc și mă iubesc”.

Într-un alt interviu acordat revistei Vogue în luna mai, Hailey a vorbit despre reacțiile din mediul online și despre cât de puțin s-au schimbat acestea, în ciuda evoluției relației sale.

„Ei bine, m-am gândit că după șapte ani ar fi încetat deja, dar nu s-a întâmplat”, a spus ea. „Ai crede că după ce ai un copil, oamenii s-ar mai liniști, dar nu”.

Citește și:
Moment viral cu Kim Kardashian: ce a pățit vedeta la petrecerea Vanity Fair?

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Constantin Stan, declarație superbă de dragoste pentru soția lui, Andreea Berecleanu: "Atunci când drumurile tale și ale mele ne dau voie..."
People
Constantin Stan, declarație superbă de dragoste pentru soția lui, Andreea Berecleanu: "Atunci când drumurile tale și ale mele ne dau voie..."
Adda, traume după lupta cu boala Lyme. Complicațiile cu care se confruntă artista: "Boala face parte din noi"
People
Adda, traume după lupta cu boala Lyme. Complicațiile cu care se confruntă artista: "Boala face parte din noi"
Regina Letizia a Spaniei, întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Ce semnificație are ținuta aleasă de suverană
People
Regina Letizia a Spaniei, întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Ce semnificație are ținuta aleasă de suverană
Ramona Olaru, răspuns acid după ce a fost criticată în mediul online: "Draga mea..."
People
Ramona Olaru, răspuns acid după ce a fost criticată în mediul online: "Draga mea..."
Jay-Z, noi dezvăluiri despre procesul în care a fost vizat pentru presupus comportament sexual inadecvat: "Nu se mai ține cont de consecințe"
People
Jay-Z, noi dezvăluiri despre procesul în care a fost vizat pentru presupus comportament sexual inadecvat: "Nu se mai ține cont de consecințe"
Alexandra Stan, detalii inedite despre sarcină. Artista și iubitul ei, Ștefan Oprea, vor avea o fetiță
People
Alexandra Stan, detalii inedite despre sarcină. Artista și iubitul ei, Ștefan Oprea, vor avea o fetiță
Libertatea
Primele declarații ale Mirabelei Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump: „Aștept cu nerăbdare să colaborăm”
Primele declarații ale Mirabelei Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump: „Aștept cu nerăbdare să colaborăm”
Ego.ro
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Semnele cancerului de colon și prostată
Semnele cancerului de colon și prostată
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Ce se întâmplă cu emisiunea Acces Direct după plecarea prezentatoarei Mirela Vaida la Asia Express
Ce se întâmplă cu emisiunea Acces Direct după plecarea prezentatoarei Mirela Vaida la Asia Express
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Primul mesaj al lui Valentin Sanfira după despărțirea de Codruța Filip. Ce detaliu au observat fanii artistului de muzică populară
Primul mesaj al lui Valentin Sanfira după despărțirea de Codruța Filip. Ce detaliu au observat fanii artistului de muzică populară
Cum arată gemenii regretatului Chuck Norris. Cei doi copii au acum 24 de ani. Ce omagiu emoționant i-au adus tatălui lor
Cum arată gemenii regretatului Chuck Norris. Cei doi copii au acum 24 de ani. Ce omagiu emoționant i-au adus tatălui lor
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Divorțul a început, de fapt, cu mult înainte de a anunța! Ce s-a întâmplat între Valentin Sanfira și Codruța Filip. Detaliul care s-a aflat acum schimbă tot
Divorțul a început, de fapt, cu mult înainte de a anunța! Ce s-a întâmplat între Valentin Sanfira și Codruța Filip. Detaliul care s-a aflat acum schimbă tot
Codruța Filip i-a dat șah mat lui Valentin Sanfira, când a anunțat separarea de soțul ei, dar nici el nu se lasă mai prejos! Ce a putut să povestească depășește orice imaginație! Declarațiile care i-au surprins pe toți
Codruța Filip i-a dat șah mat lui Valentin Sanfira, când a anunțat separarea de soțul ei, dar nici el nu se lasă mai prejos! Ce a putut să povestească depășește orice imaginație! Declarațiile care i-au surprins pe toți
catine.ro
Primele imagini cu Britney Spears de la arestarea sa pentru conducere sub influența alcoolului. Cum au surprins-o paparazzii
Primele imagini cu Britney Spears de la arestarea sa pentru conducere sub influența alcoolului. Cum au surprins-o paparazzii
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Mai multe din people
Andreea Berecleanu a împlinit 51 de ani. Eva Zaharescu, mesaj emoționant pentru mama sa: "Stâlpul familiei"
Andreea Berecleanu a împlinit 51 de ani. Eva Zaharescu, mesaj emoționant pentru mama sa: "Stâlpul familiei"
People

Andreea Berecleanu își sărbătorește ziua de naștere.

+ Mai multe
Meghan Markle și Prințul Harry lansează un nou serial pe Netflix, după presupusele tensiuni cu platforma de streaming
Meghan Markle și Prințul Harry lansează un nou serial pe Netflix, după presupusele tensiuni cu platforma de streaming
People

Meghan Markle și Prințul Harry pregătesc un nou serial pentru Netflix.

+ Mai multe
Adelina Pestrițu, confesiuni despre problemele cu care s-a confruntat când a renunțat la televiziune în favoarea unei cariere în online: "Au șters cu mine pe jos doar pentru a primi atenție..."
Adelina Pestrițu, confesiuni despre problemele cu care s-a confruntat când a renunțat la televiziune în favoarea unei cariere în online: "Au șters cu mine pe jos doar pentru a primi atenție..."
People

Adelina Pestrițu a vorbit despre trecerea de la televiziune la mediul online și împlinirea pe care i-a adus-o această decizie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

