Gina Pistol, dezvăluiri despre începutul relației cu Smiley: „M-a atacat psihologic”

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu de mai bine de 7 ani, iar împreună au o fetiță adorabilă, pe nume Josephine, care le face fiecare zi mai frumoasă. La început, cei doi și-au ținut relația departe de ochii lumii, iar după ceva timp au anunțat că formează un cuplu. În ultimii ani, prezentatoarea TV și artistul au început să ofere mai multe detalii despre relația lor, iar vedeta de la Antena 1 a vorbit deschis despre începuturile lor.

Deși este ușor de observat că Smiley și Gina Pistol se potrivesc de minune și sunt perfecți unul pentru celălalt, prezentatoarea de la „ Chefi la cuțite ” a recunoscut că la început i-a fost foarte greu să îi ajungă artistului la suflet. Vedeta a povestit că primul an a fost unul dificil, însă a învățat să aibă răbdare și să îi oferte timp partenerului ei.

„ Mi-a luat ceva timp. Deci, m-a atacat psihologic Andrei, în primul an de relație. Andrei este un om foarte mișto, dar e un pic mai introvertit. Foarte greu te lasă să intri în sufletul lui, iar îi spuneam… Cred că universul mi te-a trimis ca să învăț lecția răbdării, pe care nu o aveam deloc. Eu cred că eram acolo în sufletul lui, dar a vrut să-mi arate […]. La începutul relației, când nu aveam eu răbdare, pentru că eu trebuia să știu clar care e următorul pas, așa funcționam eu ca om, era ceva care-mi spunea, ai răbdare! Și acum, uitându-mă în urmă, înțeleg de ce a trebuit să am răbdare. Andrei e fix omul acela de care eu aveam nevoie. Acum îmi vine să plâng' , a declarat Gina Pistol în cadrul unui podcast, potrivit Cancan.

Vedeta de la Antena 1 a povestit și cum a descurs prima lor întâlnire. Gina Pistol l-a cucerit pe Smiley cu calitățile sale de gospodină, invitându-l la ea acasă, unde i-a gătit gomboți. Artistul s-a declarat încântat de rezultatul final, fiind impresionat nu doar de preparatul făcut de vedetă, ci și de firea amuzantă a acesteia.

„Noi vorbeam așa… ne recomandam filme, una alta, înainte să fim împreună. Îi trimiteam tot felul de meme-uri din astea funny, bancuri și-l făceam să râdă. Așa l-am agățat. Eram cu o prietenă la pensiunea părinților ei și m-a întrebat ce fac. I-am trimis o poză cu un gomboț, nu cu doi, cu unul. Vrei să-ți fac? Când mă întorc în Bucureși îți fac? I-am făcut gomboți. A fost prima oară când am făcut gomboți, dar mi-au ieșit atât de buni. El a venit la mine, avusese puțină treabă la studio și a venit la mine. Am ascultat toate albumele lui Depeche Mode pe Youtube și mâncam gomboți. Am stat vreo 3 ore și pe urmă trebuia el să plece. Și a plecat, dar s-a mai întors după aia„, a mai spus Gina Pistol.