Gina Pistol, dezvăluiri despre divorțul părinților ei: „M-am simțit a nimănui”

Gina Pistol se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate vedete din showbiz-ul autohton. Vedeta a întâmpinat în copilăria ei și momente grele, cum ar fi divorțul părinților săi.

Gina Pistol a fost invitată în podcastul „Fain & Simplu”, realizat de Mihai Morar, în cadrul căruia a vorbit despre copilăria ei. Părinții vedetei s-au separat atunci când ea avea 6 ani, iar fratele ei un an. Gina a fost întrebată care este momentul din trecut în care s-ar reîntoarce, iar prezentatoarea a făcut mărturisiri cu ochii în lacrimi despre momentul când părinții ei au divorțat și s-au judecat pentru custodia ei, dar și despre cum s-a raportat atunci la acea situație. „M-aș reîntoarce la mine copil fiind. Au fost momente în viața mea când ai mei se despărțiseră, nu prea am vorbit despre lucrul ăsta. Nici cu ai mei nu am vorbit, cu mama. Ai mei se despărțiseră, tata se judeca cu mama pentru custodia mea. M-au dus cumva la o doamnă, nu știu cine e femeia aia, și nu mi-a explicat nimeni ce se întâmpla atunci. M-am simțit singură, m-am simțit a nimănui.”

La vremea respectivă, Gina Pistol a fost lăsată în grija unei femei, însă vedeta a povestit acum că s-a simțit singură atunci, mai ales că nimeni nu îi spunea ce anume se întâmplă. „N-a venit nimeni să-mi zică mie, copilului: „Băi, părinții tăi se judecă, e ceva normal, nu înseamnă că nu ești iubită sau că ești a nimănui.” M-am simțit a nimănui și femeia aia era un pic agresivă. Mama nu m-a bătut niciodată, cred că o singură palmă mi-a dat, dar femeia aia era un pic agresivă, cred că ea, la rândul ei, avea niște probleme. Atunci m-aș întoarce la mine și m-aș îmbrățișa, atât. Ăla ar fi singurul moment.”

Vedeta a vorbit despre frica de abandon și a mărturisit că au existat situații în viața ei când a preferat să nu repare anumite lucruri și să plece. „Frica asta de abandon m-a făcut, de foarte multe ori, să fug. Atunci când mi se părea că ceva nu e ok, nu stăteam să încerc să repar cumva. Plecam pur și simplu. Mă refer la relații care chiar au contat pentru mine. Și acum mai am momente când mă sabotez singură. Cumva, la mine trebuie să repet, din când în când, o suferință din asta, că sunt singură.”

Însă, Gina Pistol are acum parte de susținerea partenerului ei, Smiley, care este lângă ea atunci când traversează și clipe mai puțin plăcute, și alături de care trăiește o poveste de dragoste de aproape 5 ani. „Am foarte mare noroc cu Andrei (n.r. Smiley), care este un om mult mai rațional, e foarte răbdător. Tot timpul mă ia și mă scutură când mă vede că o iau așa pe arătură”, a adăugat Gina Pistol în podcastul „Fain & Simplu.”

