Gina Pistol dezvăluie o calitate a sa care poate fi și „defect”: „Mă încarc eu cu multe lucruri și în anumite situații…”

Gina Pistol a dezvăluit ce calitate are pe care ea o consideră "defect".

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Gina Pistol (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

Căsătorită din 2023 cu Smiley și aflată în plin succes profesional ca prezentatoare a emisiunii MasterChef, Gina Pistol a oferit un interviu sincer, în care a vorbit despre felul ei de a fi și despre ce consideră o calitate – dar și, uneori, un defect.

Gina Pistol vorbește despre calități și defecte

Vedeta a mărturisit că simte o nevoie profundă de dreptate, pe care o manifestă în aproape orice situație, indiferent dacă este vorba despre oameni sau animale.

„Fac urât la nedreptate. Sunt omul dreptății. Nu știu dacă vine zodia cu partea asta de justițiar sau e o chestie pe care o am doar eu. Nu suport nedreptatea, nu doar față de mine, față de orice om mai slab sau animal sau orice…”, a declarat Gina Pistol pentru Libertatea.

Totuși, prezentatoarea recunoaște că dorința de a face mereu dreptate nu este privită întotdeauna ca o trăsătură pozitivă. În opinia ei, această atitudine o pune uneori în situații complicate, mai ales atunci când încearcă să intervină acolo unde, poate, nu ar fi cazul.

„Păi uneori și eu știu că este ca un defect, nu e chiar o calitate. Pentru că mă încarc eu cu multe lucruri și în anumite situații nici n-ar trebui să mă bag, că nu am dreptul să mă bag. Dar tot simt nevoia să fac dreptate acolo unde nu este dreptate”, a spus prezentatoarea MasterChef.

Gina admite că, deși intențiile ei sunt bune, această latură justițiară îi consumă multă energie: „Mă încarc eu cu multe lucruri”, recunoaște ea cu sinceritate.

Vedeta PRO TV poate fi urmărită în continuare la MasterChef, difuzat în fiecare luni și marți, de la ora 20:30. Iar pe 21 octombrie 2025, telespectatorii au avut parte de o ediție specială, în care șapte influenceri cunoscuți – Cristina Almășan, Andreea Suciu, Mara Ognean, Eric Icleanu, Andu Guriță Mică, Venger și Augustin Zainea – au pășit în bucătăria show-ului.

Ei au avut misiunea de a comanda preparate dintr-un meniu à la carte, iar concurenții au trebuit să le gătească. Gina Pistol le-a dat startul probei cu o provocare clară:

„Chefii au decis că astăzi nu veți fi singuri. Avem oaspeți, dragilor! Gătiți 45 de minute, a la carte. Testul este însoțit de musafiri, ei vor rămâne lângă voi”, a anunțat prezentatoarea la începutul ediției speciale.

Detalii despre viața personală

În cadrul unui interviu oferit recent, Gina Pistol a făcut declarații rare despre viața ei personală, dezvăluind detalii pe care publicul nu le cunoaștea până acum despre ea.

Gina Pistol a fost deschisă și a făcut dezvăluiri oneste despre viața ei. Cu ocazia asta, prezentatoarea TV a spus ce achiziție a făcut din primul ei salariu.

„Am făcut cumpărături pentru casă. Aveam 17 ani”, a declarat Gina Pistol pentru tvmania.ro

Întrebată care este meseria de care s-ar apuca dacă de mâine ar trebuie să și-o schimbe pe a ei, Gina Pistol a răspuns: „Aș fi bijutier.”

Gina Pistol a mai recunoscut că este mândră de felul în care a evoluat.

„M-am autoeducat și m-am crescut frumos și nu m-am pierdut în lumea asta nebună în care trăiesc.”

Gina Pistol a vorbit deschis într-un interviu despre cum experiențele din copilărie și lipsurile de atunci au ajutat-o să devină adultul de astăzi. Vedeta spune că a învățat singură să-și traseze repere și că aceste lecții i-au fost de mare ajutor acum, când jonglează între rolul de mamă, soție și cariera din televiziune.

„Copilăria mea a fost una cu multe lipsuri, nu pot să neg asta. Dar, în același timp, a fost o copilărie simplă și frumoasă. Cele mai dragi amintiri le am din vacanțele petrecute la țară, la bunici. Acolo am învățat ce înseamnă natura, joaca adevărată, dar și munca, pentru că la țară nu era doar distracție, era și responsabilitate. Nu aș schimba nimic din copilăria mea, pentru că toate acele experiențe m-au format. N-am avut un model clar sau o singură persoană care să mă ghideze, dar am încercat să iau de la fiecare om din viața mea doar ce era bun și frumos. M-am autoeducat în felul ăsta. Am învățat din ce mi-a plăcut, dar și din ce nu mi-a plăcut, și am căutat mereu să devin o variantă mai bună a mea. Uneori îmi iese, alteori nu, dar important e că nu mă opresc din a încerca”, a spus Gina Pistol VIVA!

Citește și:
Katy Perry, declarații neașteptate despre viața ei amoroasă după apariția imaginilor cu ea și Justin Trudeau în ipostaze pasionale: „Mă îndrăgostesc mereu de…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Suma impresionantă pe care Rihanna a pierdut-o în afaceri. Ce s-a întâmplat cu parteneriatul dintre artistă și un celebru brand de modă
People
Suma impresionantă pe care Rihanna a pierdut-o în afaceri. Ce s-a întâmplat cu parteneriatul dintre artistă și un celebru brand de modă
Paula Seling, confesiuni despre viața ei amoroasă după ce a divorțat de Radu Bucura: "Schimbările pentru mine nu sunt foarte plăcute"
People
Paula Seling, confesiuni despre viața ei amoroasă după ce a divorțat de Radu Bucura: "Schimbările pentru mine nu sunt foarte plăcute"
Gemenii lui Mariah Carey, schimbare spectaculoasă de look. Cum arată acum copiii artistei și ai lui Nick Cannon
People
Gemenii lui Mariah Carey, schimbare spectaculoasă de look. Cum arată acum copiii artistei și ai lui Nick Cannon
Roxana Hulpe, mărturisiri sincere despre rolul de mamă și greutăți: "Nu câștig toate bătăliile"
People
Roxana Hulpe, mărturisiri sincere despre rolul de mamă și greutăți: "Nu câștig toate bătăliile"
North West, fiica lui Kim Kardashian și a lui Kanye West, o nouă apariție excentrică. Cum s-a afișat adolescenta pe TikTok
People
North West, fiica lui Kim Kardashian și a lui Kanye West, o nouă apariție excentrică. Cum s-a afișat adolescenta pe TikTok
Ce planuri profesionale are Roxana Nemeș. Artista a născut recent gemeni: "Zici că sunt mamă dintotdeauna"
People
Ce planuri profesionale are Roxana Nemeș. Artista a născut recent gemeni: "Zici că sunt mamă dintotdeauna"
Libertatea
Ce relație are Mihaela Prigoană cu copiii Adrianei Bahmuțeanu și ai lui Silviu. Cu ce se ocupă după decesul soțului
Ce relație are Mihaela Prigoană cu copiii Adrianei Bahmuțeanu și ai lui Silviu. Cu ce se ocupă după decesul soțului
Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?”
Tudor Chirilă, mesaj dur după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: „E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă?”
Mama lui Codin Maticiuc, operată pe creier pentru a doua oară. Actorul i-a fost alături în fiecare moment: „Nu a existat RMN pe care să îl facă și să nu fiu cu ea”
Mama lui Codin Maticiuc, operată pe creier pentru a doua oară. Actorul i-a fost alături în fiecare moment: „Nu a existat RMN pe care să îl facă și să nu fiu cu ea”
Ce a pățit Mihaela Bilic la un supermarket unde a mers să facă unele cumpărături: „Am plecat dezamăgită și într-un fel speriată”
Ce a pățit Mihaela Bilic la un supermarket unde a mers să facă unele cumpărături: „Am plecat dezamăgită și într-un fel speriată”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
Antena 1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime
Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile din blocul care a explodat în Rahova! Câți bani va scoate din buzunar pentru victime
Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă
Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă
Unica.ro
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Ce frumos! Familia lor se mărește! În sfârșit, îndrăgitul artist o să fie tătic! Iubita lui e însărcinată
Ce frumos! Familia lor se mărește! În sfârșit, îndrăgitul artist o să fie tătic! Iubita lui e însărcinată
„Când trebuie să ai un destin anume, Dumnezeu nu-ți dă ușor”. Paula Seling, declarații neașteptate despre viața ei sentimentală de după divorț. Ea și Radu Bucura și-au spus adio după 17 ani, dar ce a anunțat acum artista i-a emoționat pe mulți
„Când trebuie să ai un destin anume, Dumnezeu nu-ți dă ușor”. Paula Seling, declarații neașteptate despre viața ei sentimentală de după divorț. Ea și Radu Bucura și-au spus adio după 17 ani, dar ce a anunțat acum artista i-a emoționat pe mulți
catine.ro
Alexander Skarsgård a apărut pe covorul roșu într-un top cu spatele gol. Cum arată ținuta din față
Alexander Skarsgård a apărut pe covorul roșu într-un top cu spatele gol. Cum arată ținuta din față
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 octombrie 2025. Taurii au parte de surprize. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cele mai bune ceaiuri pentru iarnă. Ce poți bea ca să-ți întărești sistemul imunitar
Cele mai bune ceaiuri pentru iarnă. Ce poți bea ca să-ți întărești sistemul imunitar
Anne Hathaway și Adam Shulman, într-o apariție rară la New York. Cei doi sunt căsătoriți din 2012
Anne Hathaway și Adam Shulman, într-o apariție rară la New York. Cei doi sunt căsătoriți din 2012
Mai multe din people
Theo Rose, dezvăluiri despre cele mai dificile momente din relația cu Anghel Damian: "Nu l-am văzut niciodată mai obosit, mai irascibil"
Theo Rose, dezvăluiri despre cele mai dificile momente din relația cu Anghel Damian: "Nu l-am văzut niciodată mai obosit, mai irascibil"
People

Theo Rose a dezvăluit detalii neștiute din relația cu Anghel Damian și motivul pentru care vara anului 2024 a fost cea mai grea pentru ei.

+ Mai multe
Motivul halucinant pentru care Justin Bieber ar încuraja conflictul dintre soția sa, Hailey Bieber, și fosta parteneră, Selena Gomez
Motivul halucinant pentru care Justin Bieber ar încuraja conflictul dintre soția sa, Hailey Bieber, și fosta parteneră, Selena Gomez
People

Conflictul dintre Selena Gomez și Hailey Bieber ar fi alimentat chiar de Justin Bieber.

+ Mai multe
Alina Pușcău spune adevărul despre schimbarea echipelor la Asia Express și momentele petrecute alături de Dan Alexa: "Ei n-au dat faza asta la TV!"
Alina Pușcău spune adevărul despre schimbarea echipelor la Asia Express și momentele petrecute alături de Dan Alexa: "Ei n-au dat faza asta la TV!"
People

Alina Pușcău a vorbit acum despre scenele de la Asia Express 2025 în care apare alături de Dan Alexa, scene care au fost mult comentate pe rețelele de socializare.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC