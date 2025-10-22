Gina Pistol dezvăluie o calitate a sa care poate fi și „defect”: „Mă încarc eu cu multe lucruri și în anumite situații…”

Căsătorită din 2023 cu Smiley și aflată în plin succes profesional ca prezentatoare a emisiunii MasterChef, Gina Pistol a oferit un interviu sincer, în care a vorbit despre felul ei de a fi și despre ce consideră o calitate – dar și, uneori, un defect.

Gina Pistol vorbește despre calități și defecte

Vedeta a mărturisit că simte o nevoie profundă de dreptate, pe care o manifestă în aproape orice situație, indiferent dacă este vorba despre oameni sau animale.

„Fac urât la nedreptate. Sunt omul dreptății. Nu știu dacă vine zodia cu partea asta de justițiar sau e o chestie pe care o am doar eu. Nu suport nedreptatea, nu doar față de mine, față de orice om mai slab sau animal sau orice…”, a declarat Gina Pistol pentru Libertatea.

Totuși, prezentatoarea recunoaște că dorința de a face mereu dreptate nu este privită întotdeauna ca o trăsătură pozitivă. În opinia ei, această atitudine o pune uneori în situații complicate, mai ales atunci când încearcă să intervină acolo unde, poate, nu ar fi cazul.

„Păi uneori și eu știu că este ca un defect, nu e chiar o calitate. Pentru că mă încarc eu cu multe lucruri și în anumite situații nici n-ar trebui să mă bag, că nu am dreptul să mă bag. Dar tot simt nevoia să fac dreptate acolo unde nu este dreptate”, a spus prezentatoarea MasterChef.

Gina admite că, deși intențiile ei sunt bune, această latură justițiară îi consumă multă energie: „Mă încarc eu cu multe lucruri”, recunoaște ea cu sinceritate.

Vedeta PRO TV poate fi urmărită în continuare la MasterChef, difuzat în fiecare luni și marți, de la ora 20:30. Iar pe 21 octombrie 2025, telespectatorii au avut parte de o ediție specială, în care șapte influenceri cunoscuți – Cristina Almășan, Andreea Suciu, Mara Ognean, Eric Icleanu, Andu Guriță Mică, Venger și Augustin Zainea – au pășit în bucătăria show-ului.

Ei au avut misiunea de a comanda preparate dintr-un meniu à la carte, iar concurenții au trebuit să le gătească. Gina Pistol le-a dat startul probei cu o provocare clară:

„Chefii au decis că astăzi nu veți fi singuri. Avem oaspeți, dragilor! Gătiți 45 de minute, a la carte. Testul este însoțit de musafiri, ei vor rămâne lângă voi”, a anunțat prezentatoarea la începutul ediției speciale.

Detalii despre viața personală

În cadrul unui interviu oferit recent, Gina Pistol a făcut declarații rare despre viața ei personală, dezvăluind detalii pe care publicul nu le cunoaștea până acum despre ea.

Gina Pistol a fost deschisă și a făcut dezvăluiri oneste despre viața ei. Cu ocazia asta, prezentatoarea TV a spus ce achiziție a făcut din primul ei salariu.

„Am făcut cumpărături pentru casă. Aveam 17 ani”, a declarat Gina Pistol pentru tvmania.ro.

Întrebată care este meseria de care s-ar apuca dacă de mâine ar trebuie să și-o schimbe pe a ei, Gina Pistol a răspuns: „Aș fi bijutier.”

Gina Pistol a mai recunoscut că este mândră de felul în care a evoluat.

„M-am autoeducat și m-am crescut frumos și nu m-am pierdut în lumea asta nebună în care trăiesc.”

Gina Pistol a vorbit deschis într-un interviu despre cum experiențele din copilărie și lipsurile de atunci au ajutat-o să devină adultul de astăzi. Vedeta spune că a învățat singură să-și traseze repere și că aceste lecții i-au fost de mare ajutor acum, când jonglează între rolul de mamă, soție și cariera din televiziune.

„Copilăria mea a fost una cu multe lipsuri, nu pot să neg asta. Dar, în același timp, a fost o copilărie simplă și frumoasă. Cele mai dragi amintiri le am din vacanțele petrecute la țară, la bunici. Acolo am învățat ce înseamnă natura, joaca adevărată, dar și munca, pentru că la țară nu era doar distracție, era și responsabilitate. Nu aș schimba nimic din copilăria mea, pentru că toate acele experiențe m-au format. N-am avut un model clar sau o singură persoană care să mă ghideze, dar am încercat să iau de la fiecare om din viața mea doar ce era bun și frumos. M-am autoeducat în felul ăsta. Am învățat din ce mi-a plăcut, dar și din ce nu mi-a plăcut, și am căutat mereu să devin o variantă mai bună a mea. Uneori îmi iese, alteori nu, dar important e că nu mă opresc din a încerca”, a spus Gina Pistol VIVA!

Citește și:

Katy Perry, declarații neașteptate despre viața ei amoroasă după apariția imaginilor cu ea și Justin Trudeau în ipostaze pasionale: „Mă îndrăgostesc mereu de…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro