Gina Pistol a împlinit 40 de ani și dezvăluie ce surpriză i-a făcut Smiley: „Am plâns”

Gina Pistol a împlinit 40 de ani și surprizele pentru aniversarea ei au venit încă de la prima oră a dimineții. Deși își sărbătorește ziua de naștere la filmările emisiunii Chefi la cuțite, show-ul difuzat de Antena 1, Gina Pistol a avut parte de numeroase surprize din partea lui Smiley, partenerul ei de cuplu și cel alături de care va avea o fetiță.

Prezentatoarea TV a dezvăluit pe contul ei de Instagram ce surpriză emoționantă i-a pregătit Smiley. „Am avut un început de zi.. Am plâns toată dimineața pentru că astăzi împlinesc 40 de ani de viață pe acest pământ și am avut parte de cea mai frumoasă surpriză din viața mea. M-am trezit pe o muzică superbă, în living aveam un cvartet de coarde care a cântat Parfum de femeie, superbul tango, vals. Vă dați seama că eram trezită din somn, abia ieșisem din baie și bineînțeles că am plâns”.

Gina Pistol a ținut să mulțumească și fanilor pentru numeroasele urări, precizând însă că îi va fi foarte greu să le răspundă tuturor deoarece ziua de filmare este una lungă și grea. Chiar și colegii ei din emisiune, Chef Cătălin Scărlătescu, Chef Sorin Bontea și Chef Florin Dumitrescu dar și noul ei co-prezentator, Speak, le-au mulțumit în modul amuzant caracteristic fanilor Ginei pentru mesajele frumoase primite de aceasta cu ocazia zilei ei de naștere. „Colegii mei mă fac să plâng de azi dimineață de când am ajuns”, a mai mărturirisit Gina Pistol. „Mă simt foarte răsfățată”.

Gina Pistol și Smiley se pregătesc să devină pentru prima dată părinți. Deși sarcina este avansată, Gina continuă să fie activă și filmează pentru show-ul „Chefi la cuțite.”

Recent, prezentatoarea TV a publicat pe contul personal de Instagram o fotografie prin care le arată urmăritorilor ei cadoul pe care l-a primit de Moș Nicolae. Cadoul este cu atât mai special cu cât este pentru fetița care urmează să vină pe lume. „…și la mine a venit Moș Nicolae! Iată ce am găsit în ghete”, a scris Gina Pistol pe Instagram.

După ce a făcut publică fotografia, Gina a primit o mulțime de comentarii și aprecieri din partea fanilor. „Mă bucur pentru tine Gina, ești un om care emană bunătate, un om de televiziune sincer, pe care o urmăresc cu drag”, „Minunată! Cunosc acest zâmbet -UNIC- și această nerăbdare! Îți doresc momente unice cu bebelina!”, sunt câteva dintre comentariile primite.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de GinaPistol (@ginapistol)

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu de mai bine de trei ani. Cei doi vor deveni pentru prima dată părinți. După mai multe zvonuri existente în presă, la sfârșitul lunii septembrie au confirmat că vor avea un copil prin intermediul unui video emoționant intitulat „Noi acum înseamnă 3”, publicat pe contul de YouTube al artistului, în care povestesc pe larg motivul pentru care nu au făcut publică vestea. Cei doi spuneau că au vrut să se asigure că totul este în regulă cu sarcina.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro