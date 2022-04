George Piștereanu s-a căsătorit în secret! Actorul a dezvăluit imagini de la nunta din Las Vegas

George Piștereanu s-a căsătorit în secret cu iubita lui, în cadrul unei ceremonii în Las Vegas . Actorul a postat imagini de la nuntă pe rețelele de socializare, iar emoția a fost vizibilă pe chipul celor doi. Proaspăta soție a actorului este născută în Statele Unite ale Americii, fiind la a doua căsătorie.

George Piștereanu a postat mai multe imagini pe contul său de Instagram, de la nunta făcută în Las Vegas. Cu toate că fanii lui nu au știut de marele eveniment până la vederea fotografiilor, acesta și-a surprins urmăritorii cu marea veste.

Actorul trăiește cele mai frumoase momente din viața lui. George și proaspăta lui soție și-au unit destinele pentru totdeauna într-o ceremonie de neuitat în Las Vegas. Gigi Grassu s-a născut în SUA, însă părinții ei sunt români. Încă din copilărie făcea vizite în România și a vorbit într-un interviu despre plecarea părinților din țară.

„Părinții mei sunt din București, România, mai exact mama născută în București, iar tata în Sinoe. M-am născut și am crescut în Los Angeles, California, dar am fost întotdeauna conectată cu România, deoarece, după ce am crescut aveam să o vizitez în vacanțele de vară și la nunțile ocazionale în familie. Am crescut într-o familie de imigranți români, care au fugit de comunism. Tatăl meu a scăpat din România comunistă traversând frontiera iugoslavă, pe jos. Unchiul meu s-a ascuns pe o navă. Membrii familiei mele au venit în Statele Unite, cu nimic altceva, decât hainele care le purtau. Vărul meu a ajuns în NFL fiind singurul aromân din Ligă și cred că singurul american cu părinți români. Mama a învins lupta cu cancerul de sân de două ori. Suntem o familie de luptători și asta transmit și eu fetei mele și nepoților”, a declarat Gigi într-un interviu pentru formashefitness.ro.