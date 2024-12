Gabriela Prisăcariu a ajuns la spital și a avut nevoie de perfuzii. Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat vedeta

Gabriela Prisăcariu nu a trecut printr-o perioadă tocmai plăcută din punct de vedere al sănătății. Vedeta nu s-a simțit foarte bine și a avut nevoie de ajutorul medicilor.

Pe Instagram, Gabriela Prisăcariu le-a dezvăluit fanilor că a apelat la medici, pentru că starea ei de sănătate nu era bună. Din cauza oboselii, vedeta a avut nevoie de îngrijiri din partea specialiștilor de la spital, acolo unde i s-a administrat o perfuzie.

Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu, formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul autohton. Inițial, cei doi au avut o relație discretă, însă ulterior au început să se afișeze împreună. Acum formează un cuplu solid și se bucură zilnic de momentele minunate pe care le petrec alături de fiul lor, Tiago.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit civil pe 15 mai 2021, iar pe 30 iulie 2023 s-au căsătorit religios la Mănăstirea Cașin din Capitală. După slujbă, a urmat o petrecere fabuloasă într-un local situat pe malul lacului Buftea. Au fost prezenți mai bine de 100 de invitați la eveniment. Prezentatorul TV și soția lui au ales ca nașii lor să fie Roxana Ionescu și partenerul acesteia, Tinu Vidaicu.

Gabriela Prisăcariu a mărturisit că ar vrea să aibă un al doilea copil, ideal tot un băiat, adăugând că și Tiago ar fi încântat să aibă un frățior. Această dorință reflectă bucuria pe care rolul de părinți le-o aduce ei și soțului ei, Dani Oțil, cu toate că este dificil uneori să facă față tuturor provocărilor.

„Mi-aș mai dori încă un copil, nu știu dacă fetiță. Încă un copil. Îmi place foarte mult să am băiat. Eu sunt singură la părinți și întotdeauna am zis că măcar doi copii. Este extrem de greu, dar ușor, ușor, poate ne gândim și la varianta asta. Deocamdată, ne înțelegem bine cu el”, a spus Gabriela Prisăcariu, potrivit Spynews .

Când vine vorba despre relația dintre Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu,, cei doi demonstrează că se înțeleg foarte bine și împărtășesc același tip de umor. De multe ori fac glume unul pe seama celuilalt, iar recent Gabriela Prisăcariu a dezvăluit și ce o enervează la partenerul ei de viață. Întrebată cine are cea mai multă răbdare în familia lor, vedeta nu a ezitat și a precizat că soțul ei este o fire foarte calmă și are răbdare foarte multă, spre deosebire de ea.

„Eu nu știam ce înseamnă cuvântul răbdare. La mine totul este pe repede înainte și vreau acum să se întâmple. De când îl am pe Tiago încerc să învăț ce înseamnă să ai răbdare.

El (Dani Oțil n.red.) are cea mai multă răbdare, are toată răbdarea din lume și asta mă enervează. Are răbdare, este calm, știe să explice. Eu nu sunt așa, strig: ‘Haideți mai repede!'”, a spus Gabriela Prisăcariu pentru CANCAN.ro