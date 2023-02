Florin Ristei și Naomi Hedman vor deveni părinți? Imaginea cu care artistul și-a surprins fanii

Florin Ristei și Naomi Hedman formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut în 2020 la filmările emisiunii „X Factor”, Naomi fiind una dintre concurente, eliminată însă pe parcursul show-ului, iar artistul a fost jurat în sezonul 9. Relația lor a început după ce Naomi a fost eliminată din show-ul de talente, iar la finalul anului 2020 s-au logodit.

Florin Ristei a surprins pe toată lumea cu o fotografie pe care a postat-o aseară pe Instagram Story, imagine pe care ulterior a șters-o. În poză apare o ecografie, cu descrierea „OMG” și un emoticon cu lacrimi în ochi, lucru care a dus imediat la presupunerea că artistul și logodnica lui vor deveni în curând părinți. Nu se știe încă dacă acest lucru este adevărat, căci nici Ristei, nici Naomi nu au făcut nicio declarație cu privire la acest subiect.

Florin Ristei și Naomi Hedman au vorbit în numeroase dăți despre relația lor, oferind detalii inedite despre viața lor de cuplu, dar, deși sunt logodiți de aproape doi ani, ei nu se grăbesc să facă marele pas și să se și căsătorească.

Artistul nu pierde nicio ocazie în care să-și exprime dragostea pentru Naomi Hedman și se mândrește de fiecare dată cu ea. Într-un interviu pentru Antena Stars, Florin Ristei i-a făcut o declarație de dragoste partenerei sale, Naomi Hedman, și a dezvăluit în fața camerelor ce apreciază cel mai mult la ea. Artistul a spus că este fascinat de atitudinea pe care o are logodnica sa.

De asemenea, Florin Ristei a declarat că diminețile alături de partenera sa sunt speciale, iar gesturile romantice dintre ei sun nelipsite. Astfel, cei doi se bucură zilnic de prezența celuilalt, iar împreună fac o echipă pe măsură.

„Ne potrivim de minune, uită-te la noi. Nu o văd ca pe un achievement (n.r realizare). Am cea mai mișto fată, cu cea mai frumoasă atitudine din România. Pentru că totul este despre atitudine. Ok, da, arată bine, dar are și cea mai bună atitudine pentru mine. (…) Dar e frumos să mă trezesc lângă ea în fiecare dimineață și să o sărut pe frunte înainte să plec la muncă, și nu mai vreau să mai plec la muncă”, a declarat Florin Ristei în exclusivitate pentru Antena Stars, citat de Spynews.ro.