Fiul lui Johnny Depp și al Vanessei Paradis are probleme serioase de sănătate

Jack, fiul lui Johnny Depp și Vanessa Paradis în vârstă de 16 ani, se pare ca ar avea “probleme serioase de sănătate.” Actrița a trebuit să lipsească de la proiecția filmului pentru a fi alături de el. Absența ei a fost anunțată de directorul Yann Gonzalez, care a explicat că fiul cel mic al Vanessei Paradis se simte rău.

“Din păcate, Vanessa Paradis nu va putea fi alături de noi în această seară, a trebui să lipsească deoarece fiul ei are probleme serioase de sănătate,” a spus regizorul filmului în deschidere, potrivit People.

Vanessa Paradis și Johnny Depp au avut o relație din 1998 până in 2012 și au împreună doi copii: Jack, al cărui nume real este John Christopher Depp III și Lily-Rose Depp, în vârstă de 19 ani.

Reprezentanții celor doi nu au făcut declarații despre starea de sănătate a lui Jack.

Actorul din „Fantastic Beasts And Where To Find Them” este acum în turneu cu trupa lui, The Hollywood Vampires, în Europa. Din trupă fac parte și legende muzicale precum Alice Cooper și Joe Perry de la Aerosmith.

Fotografiile cu Johnny Depp din Varșovia arătă că acesta ar fi pierdut din greutate. Aspectul acestuia i-a făcut pe fanii actorului să se îngrijoreze în legătură cu starea lui de sănătate. Un apropiat a declarat în exclusivitate pentru HollywoodLife că el pur și simplu a pierdut din greutate pentru rolul dintr-un viitor film, schimbându-și astfel și imaginea actuală de star rock.

Text: Iulia Alexandra

Foto: Instagram (@closerweekly)

