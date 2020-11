Fiul lui Anderson Cooper, în vârstă de șase luni, a fost desemnat „Cel mai drăguț copil în viață”

Fiul lui Anderson Cooper, Wyatt Morgan, a fost desemnat de către publicația People drept „Cel mai drăguț copil în viață”. Wyatt are șase luni, și a reușit să cucerească publicul cu ochii săi albaștri și cu un zâmbet adorabil.

Cooper a mărturisit că mama sa, Gloria Vanderbilt, care a decedat în luna iunie a anului trecut, nu a reușit să își vadă nepotul, dar știa că prezentatorul TV urma să devină tată cu ajutorul unei mame surogat.

„Am putut să îi spun cu puțin timp înainte să moară că o să am un copil. Chiar dacă Wyatt nu fusese conceput la acel moment, era o idee pe care o aveam și eram în plin proces. A fost extrem de încântată.”, a declarat Cooper în cadrul emisiunii Live With Kelly and Ryan.

Proaspătul tătic a anunțat pe Instagram numele fiului său, mărturisind că este un omagiu adus tatălui lui, care a murit când el avea doar zece ani. Cel de-al doilea nume ales este Morgan, și la rândul său, și acesta are o semnificație importantă.

„Știu că părinților mei le-a plăcut numele Morgan, fiindcă recent am găsit o listă pe care au făcut-o în urmă cu 52 de ani, când încercau să îmi aleagă un nume. Wyatt Morgan Cooper. Fiul meu. A avut 3200 de grame la naștere și este un copil drăguț și sănătos, iar eu sunt incredibil de fericit.”, a afirmat Cooper.

„Când eram tânăr, nu m-am gândit vreodată că va fi posibil să am un copil, fiind gay. Sunt recunoscător celor care au deschis această cale, medicilor și asistentelor și tuturor celor implicați în nașterea fiului meu. Și mai presus de toate, sunt recunoscător mamei surogat, care a avut grijă de Wyatt atât de atent și de drăgăstos și care i-a dat viață. Este o binecuvântare extraordinară – ce oferă ea și toate mamele surogat familiilor care nu pot avea copii.”, a adăugat prezentatorul TV.

Cooper împarte custodia lui Wyatt cu cel mai bun prieten al lui, și fostul său partener de viață, Benjamin Maisani.

„Nu există nicio ostilitate între noi. Chiar dacă este neconvențional fiindcă este fostul meu iubit, este în primul rând familia mea. Știu ce înseamnă să trăiești fără tată. Dacă mi s-ar întâmplă ceva, aș vrea ca Wyatt să fie înconjurat de dragoste.”, a declarat Cooper pentru Peoples Pride.

Foto: Instagram

