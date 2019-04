Kim Kardashian explică din ce cauză experiența cu sarcina printr-o mamă surogat pentru cel de-al patrulea copil este diferită

Kim a confirmat în luna ianuarie că așteaptă, alături de Kanye West, un băiat. Starul din Keeping Up with the Kardashians a trecut prin două sarcini dificile, cu fiica ei, North, în vârstă de cinci ani, și fiul ei, Saint, în vârstă de trei ani. Kim și Kanye au apelat la o mamă surogat pentru a avea și următorii doi copii, Chicago, în vârstă de un an, și cel de-al patrulea copil, care urmează să se nască în perioada următoare.

„Este o experiență diferită, cu siguranță, situația este diferită. O iubesc pe mama surogat, avem o relație foarte bună. Am încrederea în ea și văd, cu siguranță, că prima dată când am trecut prin această experiență am fost puțin anxioasă, trimiteam multe mesaje, sunam foarte des, și simt că mama surogat, de această dată, este o persoană atât de protectoare și chiar am încredere în ea„, le-a spus Kim celor de la ET.

„Nu știu dacă am acest sentiment pentru că este cel de-al patrulea copil sau pentru că am mai trecut prin această etapă înainte, însă sunt mult mai calmă și mai liniștită acum”, a continuat aceasta. Kim Kardashian a explicat în cadrul primului episod din cel de-al XVI-lea sezon al show-ului Keeping Up with the Kardashians că s-a panicat atunci când a conștientizat că va avea un alt copil. „Nu am crezut că se va întâmpla', i-a spus aceasta surorii ei, Kylie Jenner.

Ieri, Kim Kardashian a lansat o colecție de ochelari de soare în colaborare cu Carolina Lemke, ce constă în șapte stiluri diferite, urmând ca, pe parcurs, să mai apară și alte modele. „Avem peste 20 de stiluri care se vor lansa până la sfârșitul primăverii. Am fost atât de captivată încât nu am putut să aleg. A trebuit să am mai multe stiluri pentru că sunt foarte accesibili, îi poți purta în multe combinații”, a comentat Kim.

