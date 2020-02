Eva Mendes a dezvăluit că Ryan Gosling este un bucătar „incredibil”

Eva Mendes a făcut o declarație neașteptată pe contul ei de Instagram. Ea a răspuns unui comentariu primit de la un fan, spunând că Ryan Gosling, partenerul ei, este un bucătar extrem de priceput.

„Ryan este un bucătar și cofetar excelent. Serios. Este incredibil. Nu glumesc. Nu știu sigur dacă ceea ce fac eu se numește gătit. Doar gătesc legume la aburi, fac sucuri și orez. El chiar gătește”, a spus Eva Mendes.

Ryan Gosling can cook.

Chiar dacă Eva Mendes nu se pricepe atât de bine la gătit precum Ryan Gosling, ea are o mulțime de alte lucruri de oferit, cum ar fi pasiunea pentru modă. Ea are o colaborare cu New York & Company prin intermediul căreia lansează mai multe colecții vestimentare. Ryan o susține în acest demers, după cum și Eva a afirmat acest lucru. „Ryan este incredibil de înțelegător și este aproape de mine. Mă face să realizez că este o adevărată muncă să lansez o colecție. Mă distrez făcând asta și nu realizez cât de dificil e.”

Eva Mendes nu a mai apărut pe marile ecrane, ultimul film în care ea a jucat fiind Lost River, regizat chiar de Ryan. În urmă cu puțin timp, un fan a întrebat-o pe Instagram de ce a renunțat pentru puțin timp la actorie, iar ea are un motiv extrem de bine întemeiat. „Acum, mamă fiind, sunt multe roluri pe care nu le-aș mai accepta. Sunt multe subiecte cu care nu vreau să fiu asociată, lucru care îmi limitează alegerile și sunt ok cu acest lucru. Acum vreau să fiu un bun exemplu pentru fiicele mele. Sunt obsedată de fetițele mele, așa că nu vreau să stau departe ele. Încă sunt foarte mici.”

Eva Mendes și Ryan Gosling formează un cuplu din anul 2011. Ei s-au întâlnit pe platourile de filmare ale The Place Beyond the Pines. Cei doi au împreună două fete, Esmeralda, în vârstă de 5 ani și Amada, în vârstă de 3 ani. De-a lungul anilor, ei au fost extrem de discreți cu privire la relația lor.

