Eric, fiul lui Andrei Aradits, confesiuni rare despre relația cu tatăl său: „Știu că pare o lipsă de respect, dar…”

În 2023, Andrei Aradits a dezvăluit că a divorțat de soția lui, Andreea, după 17 ani de căsnicie. La vremea respectivă, actorul a recunoscut că a apelat la ajutorul unui psiholog după despărțirea de soția lui. Andrei Aradits și fosta lui parteneră s-au cunoscut pe platourile de filmare, în 2002, atunci când el a jucat în serialul „În Familie”, difuzat de Prima TV, iar ea lucra la producție.

Andrei Aradits și fosta lui soție, Andreea, au împreună un fiu, pe nume Eric, care îi calcă pe urme tatălui său, având deja la activ câteva apariții în seriale precum cunoscuta producție „Las Fierbinți” difuzată de PRO TV. A mai jucat în scurtmetrajul „Excursie”, dar și în pelicula „Octav”, alături de nume celebre, precum Marcel Iureș, Victor Rebengiuc, Lia Bugnar, Dana Rogoz, Andi Vasluianu și nu numai. Acum poate fi văzut la Antena 1, în serialul „Iubire cu parfum de lavandă”.

Într-un interviu acordat recent, Eric și Andrei Aradits au vorbit deschis despre relația lor. Andrei Aradits a făcut confesiuni și despre decizia fiului său de a-i călca pe urme și a face actorie.

„Când i-am spus mamei că vreau să dau la Teatru, n-a sărit în sus de bucurie… Mi-a spus că e o profesie dependentă de noroc și care-ți mănâncă ficații. Ea n-a avut noroc, dar când m-a văzut pe scenă, după un timp, într-un spectacol, mi-a spus că am talent și că am făcut o alegere bună. Oarecum sunt în aceeași situație, cu diferența că eu am noroc… și sunt conștient că ăsta nu e un merit. E o întâmplare. Recunosc că nici eu nu sar într-un picior, pentru că știu și cât de dureros poate fi să nu ai noroc. Dar am senzația că Eric are talent. Sper din tot sufletul că va avea și noroc. Cât despre sfaturi… eu vorbesc mult, da habar n-am ce-o rămâne. Și mai mult chiar, habar n-am dacă or fi bune sau potrivite. Sper să le țină minte p-alea generaliste de bun-simț… În rest, Dumnezeu cu mila!”, a mărturisit Andrei Aradits pentru VIVA!.