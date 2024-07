Lia Bugnar, dezvăluiri emoționante despre Ilona Brezoianu și soțul ei: „Tare mă bucur că ați avut răbdare”

Lia Bugnar a fost printre invitații de seamă la nunta Ilonei Brezoianu, desfășurată sâmbătă, 20 iulie. Actrița a oferit detalii despre Ilona și povestea de dragoste pe care aceasta o trăiește cu soțul ei, Andrei Lucian Alexandru, după evenimentul plin de distracție din weekend.

Numeroase vedete din showbiz-ul autohton au fost prezente la ceremonia religioasă a Ilonei Brezoianu, actriță de teatru și co-prezentatoare a matinalului de weekend de la Antena 1. Printre cei care au luat parte la eveniment s-au numărat Florin Ristei, Cuza, Diana Munteanu, Adina Buzatu, actorul Marius Manole și, bineînțeles, Lia Bugnar. Scenarista a făcut câteva declarații despre Ilona Brezoianu, apreciind-o pentru faptul că și-a găsit sufletul pereche.

Ilona Brezoianu a arătat superb în ziua nunții sale, rochia fiind într-un stil romantic, iar părul și machiajul i-au scos în evidență trăsăturile naturale. Cu toate acestea, un anume detaliu a atras atenția. Cum distracția a fost mai importantă decât orice, actrița a renunțat la clasicii pantofi cu toc și a ales o pereche de teniși albi, personalizați, pe care a inscripționat cu negru mesajul „Proaspăt căsătoriți”, data nunții și un desen cu un mire și o mireasă.

Printre cei prezenți s-au numărat Florin Ristei, colegul Ilonei de la emisiunea matinală de la Antena 1, care a încântat audiența cu muzica sa și a avut un duet emoționant cu actrița. De asemenea, au fost prezenți actrița Lia Bugnar, actorul Marius Manole, stilista Adina Buzatu, Cucu de la Noaptea Târziu, Cuza, bucătarul Nicolai Tand, prezentatoarea Diana Munteanu și mulți alții. Toți s-au bucurat de distracție începând cu dansul mirilor, desfășurat lângă piscină într-un decor spectaculos.

După ce au dansat și cântat fără oprire, seara s-a încheiat în mod memorabil, cu mirii și o parte dintre invitați sărind în piscină îmbrăcați.

Luna trecută, actrița a mărturisit că pregătirile pentru cununia civilă au durat aproximativ o lună și că a preferat să aibă alături doar câțiva prieteni și familia.

„Nu a durat mult să organizăm. A fost ceva extrem de restrâns, doar cu familia și câțiva prieteni și cam atât, adică nu a fost o mare desfășurare de forțe. Am mers după la un restaurant și cam asta a fost tot.(…) Am stabilit din timp, cam de o lună de zile am pus ceremonia asta pentru că nu poți să stabilești spontan. Când am stabilit data a fost acum o lună, ca să găsim un loc care să ne avantajeze. Erau toate programările de dimineață, și noi am vrut un pic mai târziu, și atunci nu a fost așa ceva nu știu planificat cu mult timp înainte. Aveam de gând să facem asta, dar nu știam exact când.”, a declarat Ilona Brezoianu la Știrile Antena Stars, citată de Spynews.ro.