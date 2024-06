Ilona Brezoianu și partenerul ei au depus actele la Starea Civilă. Mesajul transmis de actriță

Ilona Brezoianu a dezvăluit pe rețelele de socializare că se va căsători cu iubitul său, Andrei. Recent, cei doi au depus actele necesare la Starea Civilă, iar vedeta de la Antena 1 a împărtășit vestea cu fanii săi de pe rețelele de socializare.

Actrița în vârstă de 33 de ani este în plină pregătire pentru nunta lor, anunțând că documentele au fost deja depuse. Dat fiind că actele de căsătorie trebuie depuse cu cel puțin 11 zile calendaristice înainte, Ilona Brezoianu și Andrei vor semna certificatul de căsătorie în mai puțin de două săptămâni. Actrița a postat ulterior o fotografie în care ține un pahar de vin spumant, însoțită de mesajul „wedding planning” (planuri de nuntă).

Ilona Brezoianu, care are o relație din 2023 cu Andrei, un antrenor de schi, a fost mereu discretă în privința vieții sale personale. Recent, în cadrul podcastului „La Țocii”, unde a fost invitată alături de Florin Ristei, colegul său de la „Te cunosc de undeva”, actrița a dezvăluit data nunții și a oferit mai multe detalii despre viitorul ei soț.

„El mă știa și de la televizor, e o poveste foarte lungă. Eu sunt bineeee. E un băiat pe care eu l-am cunoscut într-un anumit context. Eu am cunoscut un băiat de un an și ceva și e foarte bine, suntem foarte ok împreună. Nu e actor, lucrează în cu totul alt domeniu. E actor în viața mea. În momentul vorbirii este plecat la schi. Este monitor de schi și mai are și alte chestii pe lângă. Sunt îndrăgostită.” povestea aceasta.