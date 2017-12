Eminem recunoaște că folosește Tinder

„Este complicat”, a declarat rapper-ul de 45 de ani în interviul pentru Vulture, atunci când a fost întrebat despre relații. „De când am divorțat am fost la câteva întâlniri, dar niciuna nu a mers prea bine, așa ca am ales să nu le fac publice. Întâlnirile nu sunt pe primul plan pentru mine, momentan.”

Eminem, al cărui nume real este Marshall Mathers III, a fost căsătorit de două ori, cu marea lui dragoste din liceu, Kim. Cei doi au împreună o fată, Hallie, care împlinește 22 de ani, anul acesta, în ziua de Crăciun.

Când a fost întrebat dacă folosește aplicații precum Tinder, Eminem a raspuns: „Da, Tinder… (râde)… și Grindr. De asemenea, obișnuiam să merg și la baruri de striptease. Ce pot spune? Așa am cunoscut destul de multe fete, mergând la club de striptease. A fost o perioadă interesantă pentru mine.”

De vreme ce Grindr este o aplicație pentru bărbații gay, fanii cred că rapper-ul a făcut o glumă când s-a referit la ea.

Text: Mădălina Preda

Foto: Instagram