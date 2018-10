Emily Ratajkowski și Amy Schumer au fost arestate în timp ce protestau în clădirea Senatului american

După marșul de pe Capitol Hill, femeile ieșite în stradă au intrat în clădirea Senatului pentru a protesta împotriva votului de nominalizare a lui Brett Kavanaugh pentru Curtea Supremă. Protestele pașnice au început de la Tribunalul Federal Barrett Prettyman, după care s-au îndreptat către clădirea Curții Supreme, și au ajuns, în final, la Senat, unde mai multe femei au fost reținute pentru a fi arestate – inclusiv Amy Schumer și Emily Ratajkowski.

Just protesting, watching the arrests and @amyschumer & @emrata are sharing their snacks in the arrest line ✊🏼😛🇺🇸 pic.twitter.com/7dI1eaBYQw — 🌴Ellen Lovelidge🌴 (@djlilelle) October 4, 2018

Înainte să intre în Senat, Amy și Emily au însoțit-o pe senatoarea din New York, Kirsten Gillibrand, pentru a vorbi mulțimii din fața Curții Supreme. Gillibrand le-a spus protestatarilor că FBI nu și-a făcut datoria în privința investigației lui Kavanaugh. „Nu a fost intenționat să se ajungă aici. Nu a fost intenționat să se afle adevărul. S-a intenționat a fi o acoperire, o acoperire pentru cei care nu vor să vadă adevărul”, le-a spus Kirsten femeilor prezente.

Mai târziu, Amy și Emily au ajuns la Senat unde s-au alăturat sutelor de femei care protestau împotriva lui Kavanaugh. Într-un video trimis fiicei unei protestatare, Schumer spune „Cred că o să fim arestate”. La puțin timp după acest moment, poliția a început să aresteze protestatarele, inclusiv pe Amy și Emily.

MY MOM AND AMY SCHUMER ARE GETTING ARRESTED TOGETHER AND AMY SAID HI TO ME pic.twitter.com/AqZUBUxUrd — Z (@Theboldtype_z) October 4, 2018

Emily Ratajkowski și-a împărtășit experiența pe Twitter, postând o fotografie în care apare alături de un afiș pe care scrie „Respectă existența femeilor sau așteaptă opoziția noastră”. În descriere, Emily a adăugat „Astăzi am fost arestată în timp ce protestam contra nominalizării lui Brett Kavanaugh într-o funcție în cadrul Curții Supreme, un bărbat care a fost acuzat de mai multe femei de abuz sexual. Bărbații care rănesc femei nu mai pot fi puși în poziții de putere”.

Today I was arrested protesting the Supreme Court nomination of Brett Kavanaugh, a man who has been accused by multiple women of sexual assault. Men who hurt women can no longer be placed in positions of power. pic.twitter.com/nnwq1O4qk3 — Emily Ratajkowski (@emrata) October 4, 2018

Votul final al Senatului în ceea ce-l privește pe Brett Kavanaugh va avea loc sâmbăta aceasta.

Foto: Instagram, Twitter și Shutterstock

