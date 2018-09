No Means No: o colecție despre hărțuire, abuz și puterea lui NU

Marina Moldovan, fondatoarea brand-ului românesc Skin Deep, nu s-a ferit să își împărtășească experiența personală atunci când a lansat o colecție despre hărțuire și abuz (parte din vânzări merge către o organizație care susține femeile). De altfel, comunicatul de presă care anunță lansarea colecției-capsulă ce include tricouri, body-uri și bluzoane imprimate cu mesajul deja universal No Means No' este însoțit de relatarea unei întâmplări, o călătorie cu o mașină a unui serviciu de transport în care o fată este hărțuită. E o variantă light pe lângă situațiile de acest fel care au loc zilnic în spațiul public. Nu se întâmplă nimic mai mult decât clasica hărțuire a unei tinere femei – dar povestea relatată ne face o idee despre frica ce paralizează o persoană aflată într-o astfel de situație.

La ce bun o colecție despre hărțuire și abuz? În general, astfel de episoade sunt relatate între prietene, rămân în sfera ocrotitoare a spațiului privat, din motive multiple, dar cele mai multe ținând de învinovățirea victimei. Până la urmă, fiecare dintre noi a auzit, în urma unor astfel de episoade, întrebări de tipul Ce purtai?', Ce căutai acolo?', Ce făceai noaptea singură pe stradă?'. Iar genul acesta de întrebare descurajează femeile (și nu doar pe ele, pentru că nu sunt singurele victime ale hărțuirii). Mai mult, legile privind hărțuirea sunt în continuare neclare, adoptarea unui proiect în această vară fiind un pas înainte, dar implementarea ei fiind încă problematică.

Astfel, un întreg complex de împrejurări nu face decât să perpetueze stigma ce înconjoară orice femeie care este victima unei hărțuiri, în vreme ce, pentru bărbați, hărțuirea este în continuare acceptată (Boys will be boys'), ba chiar încurajată, privită ca un semn al masculinității.

Așadar, sunt suficiente motive pentru ca un brand românesc să lanseze o colecție despre hărțuire și abuz.

Toate piesele sunt produse integral în România, după un design original Skin Deep, din materiale produse local, excepție făcând tote bag-ul realizat în colaborare cu magazinul Printoteca. Colecția este disponibilă pe www.touchskindeep.com, iar prețurile variază între 90 și 270 de lei. 30% din vânzări vor fi donate către Centrul Filia, o organizație care sprijină egalitatea de șanse, emanciparea femeilor, educația sensibilă la gen șamd.

Capsula Skin Deep vine și cu un manifest pe care îl redăm mai jos în limba engleză, așa cum apare și pe piesele din colecție.

Raise boys and girls the same way. With the same respect, love and common sense. Teach them how to share the same respect, the same common sense and the same love, one for self and one for another.

This is not just a manifesto. This is not another warning. This is not some random story. Because no story is random and no story is unimportant. The story speaks about fear, vulnerability and assault. Feelings no one should feel. So, raise boys and girls the same way.'

Foto: Cezar Aron

