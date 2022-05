Ema, fetița Cristinei Cioran, are probleme de sănătate. Ce a declarat vedeta

Fetița Cristinei Cioran se confruntă cu probleme de sănătate. Prin intermediul unei postări publicate pe Instagram, vedeta a povestit ce anume a pățit Ema.

Cristina Cioran a devenit pentru prima dată mamă anul trecut. Vedeta a născut o fetiță pe data de 18 iulie 2021. Micuța s-a născut prematur, la 29 de săptămâni, la Spitalul Municipal din București, deși nașterea ar fi trebuit să aibă loc într-o clinică privată, motiv de panică pentru mama ei, care a mărturisit că este de părere că travaliul i-a fost declanșat de o toxiinfecție alimentară.

Fetița Cristinei Cioran, Ema, a ajuns acasă la începutul lunii septembrie, după aproape două luni petrecute în spital. De atunci, vedeta și partenerul ei, Alexandru Dobrescu, trăiesc unele dintre cele mai frumoase clipe alături de copilul lor.

Într-un interviu recent acordat publicației VIVA!, Cristina Cioran a vorbit despre începutul relației cu Alexandru Dobrescu.

„Eram foarte tristă și foarte nefericită când l-am cunoscut pe Alex, eram într-o perioadă destul de ciudată. Ieșeam dintr-o relație toxică, nu mă interesa nimic. Ne-am cunoscut la o petrecere, total întâmplător, total pe nepregătitelea. Când ne-am cunoscut, a fost pe cât de neașteptat, pe atât de rapid totul, parcă nu am vrut să pierdem nicio secundă. Poate că acela a fost un moment în care am realizat cât timp pierdem aiurea, fără sens… Ne-am lipit. (râde) M-am surprins pe mine, am realizat câtă nevoie aveam de cineva inteligent, curajos, cu umor și brațe puternice”, a povestit Cristina Cioran pentru sursa citată.