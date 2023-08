Elton John a fost spitalizat după ce a căzut. Cum se simte acum artistul în vârstă de 76 de ani

Elton John a ajuns la spital în acest weeeknd, după ce a alunecat și a căzut în casa sa din Nisa. Artistul britanic în vârstă de 76 de ani a fost transportat la secţia de ortopedie a Spitalului Prinţesa Grace din Monaco, unde a și rămas peste noapte, „ca o măsură de precauție”.

„Putem confirma faptul că, în urmă unei alunecări, ce a avut loc ieri, în casa sa din sudul Franței, Elton a vizitat spitalul local ca măsură de precauție”, a declarat reprezentantul lui John pentru Page Six. „În urma verificărilor, a fost externat imediat în această dimineaţă şi acum se află în reşedinţa lui, având o stare bună de sănătate”, a mai adăugat acesta.

Potrivit Page Six, Elton John îşi petrece vacanţa de vară în Franţa alături de soţul lui, David Furnish, şi de cei doi copii ai lor. Cântărețul a încheiat în luna iulie turneu său de adio, intitulat „Farewell Yellow Brick Road Tour”.

„Fără îndoială, am avut cea mai frumoasă carieră. Cincizeci și doi de ani de bucurie pură, cântând. Cât de norocos sunt că pot cânta?”, a spus artistul în timpul ultimul său concert din Stockholm.

În 2019, Sir Elton John a povestit că a fost la un pas de moarte din cauza unei infecții apărute după operația pe care a suferit-o din cauza cancerului de prostată.

Artistul a dezvăluit că a fost diagnosticat cu această boală în 2017, fiind nevoit atunci să treacă printr-o operație. Deși intervenția a decurs perfect, el a suferit ulterior complicații, povestind întreaga experiență în biografia sa, „Me”. Acesta a preferat să se opereze în loc să urmeze chimioterapia pentru a-și proteja familia de momentele dificile.

Elton John a povestit că se afla în turneu în Africa de Sud când în organismul lui a apărut o infecție după operație. Acesta a fost dus de urgență la un spital din Londra, „simțindu-se mai rău ca niciodată”, însă acolo i s-a spus că situația lui este atât de gravă, „iar spitalul nu are aparatura necesară pentru a se descurca cu această situație.”

După ce a fost mutat în alt spital, el a stat internat două zile la terapie intensivă, după o operație de drenare a lichidului limfatic din diafragmă. El a suferit ulterior și alte complicații, medicii realizând că infecția este mult mai serioasă.

„Erau scanări RMN și Dumnezeu știe ce alte proceduri. Doctorii i-au spus lui David că mai aveam 24 de ore de trăit dacă nu se intervenea. Dacă turneul continua pentru o singură zi în plus, asta ar fi fost”, a spus Elton John.

„Așadar, am fost foarte norocos, deși trebuie să recunosc că nu mă simțeam așa în acel moment. Am fost treaz toată noaptea, gândindu-mă dacă voi muri. În spital, singur în mijlocul nopții, m-am rugat: te rog, nu mă lăsa să mor, nu mă lăsa să nu-mi văd din nou copiii, te rog mai lasă-mă”, a povestit Elton John.

Artistul a părăsit spitalul după 11 zile, însă au urmat șapte luni de recuperare, perioadă în care a fost nevoit să învețe să meargă din nou.

„Dacă vrei mai mult timp, trebuie să înveți să trăiești așa, trebuie să încetinești. A fost ca și cum mi-ar fi fost arătată o altă viață, o viață pe care am realizat că o iubesc mai mult decât să fiu plecat în turneu” .

El a dezvăluit și cum i-a afectat viața prima operație, mărturisind că a urmat o perioadă de incontinență urinară, în care „vezica lui a dezvoltat propria gândire”. Acesta a povestit cum a fost nevoit să poarte scutece pe scenă.

„Am purtat de-a lungul timpului câteva lucruri ridicole pe scenă, dar niciodată un scutec imens. Nu știu dacă ați stat vreodată în fața a 4000 de fani cântând Candle In The Wind în timp ce efectiv faci pe tine, însă dacă nu ai făcut-o, îți pot spune că este o experiență ciudată.”