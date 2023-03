Elena Gheorghe, despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiica ei, Amelie: „Încă e sub tratament”

Elena Gheorghe a vorbit deschis despre problemele de sănătate pe care le-a avut fiica ei. Ce a pățit Amelie și care este acum starea ei de sănătate?

Pe contul personal de Instagram, Elena Gheorghe a făcut mărturisiri despre fiica ei și despre problemele ei de sănătate. Conform declarațiilor făcute de artistă, Amelie s-a confruntat în urmă cu trei săptămâni cu o serie de simptome, adică febră, durere de cap și nas înfundat. Pentru că starea ei de sănătate nu s-a îmbunătățit și încă avea simptome, doctorul i-a recomandat cântăreței să se interneze cu fetița ei.

Acum, fiica Elenei Gheorghe se simte mult mai bune. Artista a ținut să le mulțumească fanilor ei de pe rețelele de socializare pentru mesajele pe care le-a primit în această perioadă grea pe care a avut-o.

„Mulțumim din suflet pentru toate mesajele și toată grija pe care-o purtați. Mâine cu ajutorul lui Dumnezeu vom pleca acasă. Aveți mare grijă că circulă foarte multe viroze, gripe, etc, care dau bătăi de cap tuturor inclusiv cadrelor medicale. Sunt mult mai agresive, iar spitalele sunt pline de copii. La Amelie a debutat acum trei săptămâni cu ușoară febră, durere de cap și nas înfundat. A doua zi a consultat-o medicul care ne-a prescris antibiotic, după o săptămână simptomele persistau, iar tusea era tot mai supărătoare. Am fost la control și ni s-a dat un alt antibiotic, dar nici acesta nu a făcut față. Ajunși iarăși la control, ni s-a recomandat să ne internăm, pentru că radiografia și analizele ne arătau o pneumonie urâtă, deși simptomele nu indicau asta. Acum se simte bine, e vioaie și nerăbdătoare să meargă acasă, dar încă e sub tratament. Sănătate tuturor!”, a fost mesajul transmis de Elena Gheorghe pe Instagram.